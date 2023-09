(Toronto) Gavin Ziv a succédé à Michael Downey au poste de chef de la direction de Tennis Canada, a annoncé le président du conseil d’administration de l’organisation, Peter Kruyt, mardi.

La Presse Canadienne

Ziv, qui est âgé de 48 ans, travaille au sein de Tennis Canada depuis plus de 25 ans, plus récemment au poste de chef des tournois. Il avait notamment le mandat de diriger les deux volets de l’Omnium Banque Nationale, épreuves de catégorie 1000 des circuits ATP et WTA à Montréal et à Toronto.

Il a aussi joué un rôle important dans les négociations en faveur de l’égalité des bourses pour les joueuses de la WTA à l’Omnium Banque Nationale à compter de 2027.

« Nous sommes devenus un pays dominant au tennis et je suis impatient de poursuivre sur cette lancée pour tracer le meilleur avenir possible pour le tennis au Canada. En collaboration avec le conseil d’administration et notre personnel passionné, nous continuerons de hausser les ambitions de victoire, d’améliorer l’expérience des amateurs grâce aux technologies numériques, de faciliter l’accès à des installations ouvertes toute l’année et de créer un milieu sécuritaire et inclusif pour tous », a déclaré Ziv.

Ziv a également siégé au conseil de la WTA de 2018 à 2023, avant d’être élu au nouveau conseil de la WTA Ventures au début de 2023. Il est aussi membre du conseil d’administration d’ATP Media depuis 2017.

Il entrera en fonction à la fin de l’automne, avant que Downey ne prenne officiellement sa retraite à la fin de décembre.

« Je ne pouvais imaginer un meilleur candidat pour propulser le navire de Tennis Canada vers l’avenir, a évoqué Downey, qui a passé 15 ans à la barre de Tennis Canada en tant que président et chef de la direction. Gavin connaît l’organisation et l’industrie de fond en comble et travaille avec passion depuis 25 ans pour la croissance de notre sport. »