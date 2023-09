Internationaux des États-Unis

Dabrowski et Fernandez s’affronteront en quarts de finale du double

(New York) L’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe ont obtenu leur billet pour les quarts de finale du tableau de double féminin aux Internationaux des États-Unis à la suite du forfait de l’équipe composée des Tchèques Barbora Strycova et Marketa Vondrousova.