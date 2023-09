(New York) La Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire américain Nathaniel Lammons ont perdu 6-4, 6-4 au premier tour des Internationaux des États-Unis en double mixte, contre Demi Schuurs et Hugo Nys.

La Presse Canadienne

Dabrowski et Lammons affrontaient les septièmes têtes de série du double mixte.

Ils ont réussi quatre des 10 as du match, alors que chaque duo a commis trois doubles fautes.

Schuurs et Nys n’ont remporté que deux points de plus que leurs adversaires dans le match, avec un total de 59.

Du côté du double féminin, Dabrowski et sa coéquipière Erin Routliffe, 16es têtes de série, ont remporté, jeudi, leur match de premier tour 4-6, 6-1, 6-0 contre Lauren Davis et Anastasia Detiuc. Elles affronteront Fang-Hsien Wu et Zhu Lin au deuxième tour, samedi.

Pour leur part, la Lavalloise Leylah Annie Fernandez et l’Américaine Taylor Townsend, sixièmes têtes de série en double féminin, joueront aussi leur match de deuxième tour samedi. Elles ont rendez-vous avec les Espagnoles Aliona Bolsova et Rebeka Masarova.