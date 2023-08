Dabrowski et Routliffe ont brisé huit fois le service de leurs adversaires en 17 occasions de bris. Davis et Detiuc ont été 4-en-7 en situation de bris.

(New York) L’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe ont franchi le premier tour des Internationaux des États-Unis en double féminin, jeudi.

La Presse Canadienne

Dabrowski et Routliffe, 16es têtes de série, ont défait l’Américaine Lauren Davis et la Tchèque Anastasia Detiuc 4-6, 6-1, 6-0 en une heure 36 minutes de jeu.

Les gagnantes ont martelé 34 coups gagnants contre 25 fautes directes, tandis que les perdantes ont cogné 20 coups gagnants et commis 32 fautes directes.

Dabrowski et Routliffe ont brisé huit fois le service de leurs adversaires en 17 occasions de bris. Davis et Detiuc ont été 4-en-7 en situation de bris.

Au deuxième tour, Dabrowski et Routliffe affronteront les gagnantes du match opposant la Britannique Katie Boulter et la Kazakhe Yulia Putintseva à la Taïwanaise Fang-Hsien Wu et la Chinoise Lin Zhu.