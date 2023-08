PHOTO AARON DOSTER, ASSOCIATED PRESS

(Paris) La jeune Américaine Coco Gauff, vainqueure dimanche de son premier tournoi WTA 1000 à Cincinnati, est désormais 6e du classement ATP toujours largement dominé par la Polonaise Iga Swiatek lundi.

Agence France-Presse

Gauff, 19 ans, en battant la Tchèque Karolina Muchova en deux sets (6-3, 6-4), gagne donc une place et se rapproche de son meilleur classement (4e) qu’elle avait atteint en octobre 2022.

Ce gain de place se fait aux dépens de Caroline Garcia. La Française de 29 ans, tenante du titre aux États-Unis, a été éliminée d’entrée et continue de légèrement reculer au classement – après avoir été 4e en février – et ce avant les Internationaux des États-Unis (28 août-10 septembre) où elle avait atteint les demies il y a un an.

PHOTO ALBERT CESARE, USA TODAY SPORTS Karolina Muchova

Karolina Muchova, déjà finaliste à Roland-Garros en juin puis finaliste pour la première fois de sa carrière dans un tournoi WTA 1000 à Cincinnati, entre de son côté dans le top 10, son meilleur classement.

Le top 5, toujours dominé par Iga Swiatek et Aryna Sabalenka, reste inchangé.