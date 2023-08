(Mason) Lors des sept premiers duels, Coco Gauff n’avait remporté aucune manche contre la première raquette mondiale, Iga Swiatek. Samedi, l’Américaine de 19 ans a battu Swiatek 7-6 (2), 3-6, 6-4 pour atteindre la finale du tournoi de Cincinnati.

Jeff Wallner Associated Press

Swiatek, gagnante de trois des six derniers tournois majeurs, a sauvé trois balles de match, avant de finalement voir Gauff l’emporter devant ses partisans.

« Ça fait vraiment du bien, a déclaré Gauff. Ça montre que je peux être de ce niveau, ou du moins me battre à ce niveau. Je suis certaine que je vais l’affronter plusieurs autres fois. Je ne crois toujours pas être au sommet de mon potentiel. »

PHOTO KATIE STRATMAN, USA TODAY SPORTS Iga Swiatek

Septième tête de série du tournoi, Gauff n’avait jamais gagné plus que quatre jeux dans une manche contre Swiatek avant le match de samedi, alors qu’elle a remporté la première manche en bris d’égalité. Le premier affrontement entre les deux joueuses remonte au tournoi de Rome, en 2021.

« Je me suis battu jusqu’à la fin, a dit Swiatek. Coco, c’est une excellente joueuse. Ce match, elle le méritait plus. Mon énergie est à sec et je suis contente d’avoir quelques jours de repos. »

Gauff est la quatrième joueuse de moins de 20 ans à atteindre la finale à Cincinnati depuis le début de l’ère moderne du tennis, et la première depuis Vera Zvonareva en 2004. La dernière à avoir remporté le titre a été Linda Tuero en 1968, alors âgée de 17 ans.

En finale dimanche, Gauff affrontera Karolina Muchová, qui a de son côté éliminé la deuxième raquette mondiale Aryna Sabalenka en trois manches de 6-7 (4), 6-3, 6-2.

PHOTO KATIE STRATMAN, USA TODAY SPORTS Karolína Muchová

Les deux joueuses ont réussi trois as dans le match. Sabalenka a toutefois fait quatre doubles fautes de plus que son adversaire, avec 10. Muchová a remporté 76 % des points avec son premier service en jeu.

Dans la défaite, Sabalenka a gagné 68 % de ses points en deuxièmes balles, soit 20 % de plus que Muchová.

Malgré le score des deux dernières manches, les deux joueuses se sont livré une bataille serrée, puisque Muchová a gagné seulement 11 points de plus au total dans le match.