(Toronto) « J’ai joué dans de gros stades, j’ai vécu de grands moments et je suis prêt pour les plus grandes choses. »

C’est avec ces mots que Carlos Alcaraz a initié sa première visite à Toronto.

L’Espagnol a tout d’un jeune homme de 20 ans. La fougue, la candeur et le look. À la différence qu’il se promène avec une montre Rolex au poignet et qu’il a déjà remporté deux titres du grand chelem.

Il y a quelques jours, il a remporté le tournoi de Wimbledon. À son quatrième tournoi disputé sur gazon seulement.

La « ManiAlcaraz » est plus frénétique et sincère que jamais auparavant. Comme Élisabeth II dans ses visites à travers le Commonwealth, le numéro un au classement mondial s’est fait dérouler le tapis rouge à son arrivée dans la Ville Reine.

« J’ai eu ma première pratique aujourd’hui avec [Daniil] Medvedev. J’ai reçu beaucoup d’amour du public. Il criait : “Carlitos, let’s go ! Come on !” C’était spécial », a-t-il évoqué lors de la dernière conférence de presse du jour, samedi.

Néanmoins, l’année dernière à Montréal, Alcaraz s’était fait montrer la porte de sortie dès son premier match face à Tommy Paul.

Cette année, dans cette édition ontarienne, il souhaite connaître un meilleur sort : « Je n’ai pas eu un bon tournoi l’année passée au Canada et j’espère que ça ira mieux cette année. J’ai appris beaucoup de cette situation. J’ai aussi beaucoup appris sur la manière de gérer la pression. En fait, comment mieux tout gérer. »

En revenant de Londres

Alcaraz est entré dans l’histoire pour différentes raisons avec son plus récent sacre à Wimbledon.

Évidemment, sa vie, sa carrière et un paquet d’autres aspects de son quotidien ont été chamboulés pour le mieux.

Après sa victoire face à Novak Djokovic, le champion est retourné pendant une semaine dans son Espagne natale pour célébrer avec ses proches. Une semaine, cependant, ce n’est pas suffisant pour comprendre l’ampleur de sa réalisation, admet-il : « Je n’ai pas eu beaucoup de temps et je crois que je vais en avoir besoin d’un peu plus pour vraiment y arriver [à le réaliser]. C’est fou ce qui est arrivé. Gagner Wimbledon à 20 ans, c’est un rêve. »

En son absence, le trophée repose dans son salon, chez lui, bien en vue. « Comme ça, chaque fois que ma famille vient, elle peut le regarder. Je ne veux jamais l’oublier. »

Le droitier affirme qu’il est « un garçon très normal ». On veut bien le croire et si des néophytes le croisaient par hasard lors d’une visite à la tour CN, il serait difficile, voire impossible, de croire que ce jeune homme est l’un des sportifs les plus dominants de la planète.

En revanche, au cours des trois dernières années, Alcaraz a remporté 12 titres, dont deux tournois majeurs et quatre Masters 1000. Une ascension fulgurante créant des attentes légitimes, le plaçant dans la même catégorie que les plus grands noms de l’histoire du tennis. Et ce n’est que le début.

« Tout est arrivé si rapidement. Je sais que je suis encore jeune, mais c’est ce pour quoi j’ai travaillé. J’ai toujours voulu faire ce métier et me battre pour les plus grands honneurs. Mais tu ne le réalises jamais jusqu’à ce que ça se produise. »

À sa première visite à Toronto et à son premier tournoi depuis Wimbledon, la pression sera à son paroxysme. Toute la planète tennis est impatiente de voir son nouveau roi à l’œuvre au début de son nouveau règne après avoir mérité sa couronne. Comment Alcaraz répondra-t-il ? Probablement comme le meilleur joueur au monde.