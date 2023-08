Ne parlez pas de classement à Bianca Andreescu. La Canadienne est insatisfaite de son rang actuel et son objectif est clair : percer le top 20 de nouveau.

La joueuse de 23 ans est tout de même la Canadienne la mieux classée au monde, au 44e rang.

La championne de l’Omnium Banque Nationale (OBN) et des Internationaux des États-Unis en 2019 était de passage au restaurant Le Cathcart de la Place Ville Marie, à Montréal, vendredi soir, dans le cadre de la cérémonie de dévoilement du tableau principal de l’OBN, qui se met en branle ce samedi.

« Je n’aime pas voir mon classement et je sais que je peux être encore meilleure », a déclaré Andreescu dans le fond de la salle de réception.

« Mon but pour la fin de la saison est de percer le top 20, sinon le top 10. Je dois le voir tournoi par tournoi. Le but demeure de jouer plus de trois matchs par tournoi, et le reste viendra », a-t-elle poursuivi.

Visiblement réjouie de revenir à Montréal à la suite d’un revers au premier tour au tournoi de Washington, lundi, Andreescu est débarquée dans la métropole québécoise avec l’intention d’y rester jusqu’à dimanche prochain : « À tous les tournois que je joue, je veux gagner. Je veux gagner à 100 %. Mais évidemment, il y a encore des étapes à franchir. Pour le moment, je peux juste donner mon 100 %. »

Revenir plus forte

C’était il y a quatre ans, mais on dirait que c’était hier. Ses triomphes sur le sol canadien et en tournoi du Grand Chelem ont assurément transformé l’Ontarienne.

Cependant, elle n’a jamais été en mesure de goûter à nouveau à l’euphorie de la victoire.

Lorsqu’elle repense à cette période pour le moins enivrante, et quelque peu inattendue, elle éprouve des sentiments partagés : « Ça dépend de mon état d’esprit. Ça peut être super, mais parfois, je me dis que ça fait quatre ans et je me demande ce qui a pu se produire depuis. »

Elle affirme avoir la patience « de plus en plus mince ». Elle se rassure toutefois en se disant que puisqu’elle a déjà gagné, elle connaît le mode d’emploi pour y parvenir à nouveau.

Et ça pourrait bien être à Montréal. En entame de tournoi, elle fera face à une joueuse issue des qualifications. Si ça peut apparaître comme un match prenable, étant donné que la joueuse face à elle sera nécessairement moins bien classée, la Canadienne rappelle que la victoire n’est jamais certaine, même lorsque l’affrontement est à son avantage sur papier. « [Les qualifiées], elles ont déjà joué, et jouer, ce n’est pas comme pratiquer. Elles peuvent être sur une lancée, et moi, j’en ai manqué récemment. Juste à Wimbledon [j’en ai eu], mais c’était il y a quelques semaines déjà. »

Le retour de Vondroušová

La plus récente championne de Wimbledon, Markéta Vondroušová, était aussi présente dans le restaurant souterrain du centre-ville.

Vêtue d’une veste noire et d’un jeans troué, la Tchèque disputera son premier tournoi depuis l’obtention du titre le plus important de sa jeune carrière.

« J’ai pris une semaine de congé. Je ne me suis même pas exercée. C’était complètement fou. Je suis retournée à la maison pour voir tout le monde. C’était une semaine assez folle », a-t-elle raconté au sujet des jours qui ont suivi son sacre sur la pelouse anglaise.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Markéta Vondroušová

Si elle passait quelque peu sous le radar auparavant, elle arrive à Montréal en occupant le 10e rang mondial. « Je sens que tout le monde veut me battre maintenant. J’ai une cible dans le dos. »

Cette cible peut aussi servir de cape, puisqu’elle sait dorénavant être en mesure de négocier et de triompher dans des contextes aussi particuliers et complexes qu’une finale de tournoi majeur.

« Je pense que ça peut aider dans des matchs plus compliqués », a ajouté la joueuse de 24 ans.

Elle est maintenant de retour sur le dur, surface sur laquelle elle a gagné 13 fois en 19 duels en 2023. « J’adore jouer sur le dur, a-t-elle expliqué, avant d’ajouter : Je sens que tout le monde a des attentes à mon égard étant donné que je viens de gagner un tournoi du Grand Chelem. Je dois juste rester concentrée sur chacun des matchs. En ce moment, je veux juste éprouver du plaisir à jouer au tennis. Je suis trop contente de jouer à nouveau. »