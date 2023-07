Alexander Zverev confirme son retour au plus haut niveau, un an et deux mois après sa terrible blessure aux ligaments de la cheville en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal.

(Paris) L’Allemand Alexander Zverev (19e mondial) a remporté dimanche le tournoi de Hambourg en battant en finale le Serbe Laslo Djere 7-5, 6-3, son premier titre sur le circuit ATP depuis le Masters en novembre 2021.

Zverev, 26 ans et ex-N. 2 mondial, confirme son retour au plus haut niveau, un an et deux mois après sa terrible blessure aux ligaments de la cheville en demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal.

À moins d’un mois des Internationaux des États-Unis, où il a déjà disputé une finale en 2020, Alexander Zverev fait le plein de confiance.

Une situation difficile à imaginer en juin 2022, lorsque ses cris de Zverev avaient traumatisé le court Philippe Chatrier. Il avait quitté le Central en fauteuil roulant, jetant un grand flou sur la suite de sa carrière.

Son retour au plus haut niveau commençait à ressembler à un chemin de croix. « L’année la plus difficile de ma vie », avait concédé sans hésitation l’Allemand. Après six mois d’arrêt, les premiers résultats probants ont mis du temps à arriver : une demi-finale à Dubaï en mars et à Genève en mai.

À domicile

Sans véritables repères à l’heure d’aborder Roland-Garros, Zverev a retrouvé ses marques sur l’ocre parisien, celui-là même qui l’avait privé d’un exploit face à Nadal un an plus tôt.

Porte d’Auteuil, il a franchi les obstacles un à un pour atteindre une nouvelle fois la demi-finale, sa troisième de rang à Roland-Garros, seulement battu par Casper Ruud.

« J’adore le tennis, je ne joue pas pour l’argent ou la notoriété mais juste pour ce sport, j’adore la compétition », a-t-il affirmé au cours de la quinzaine parisienne. « En être privé a été très dur mais je suis tellement heureux d’être de retour, de rejouer de gros matchs. »

Retombé à la 27e place mondiale, Zverev a repris sa marche en avant au classement. Vainqueur pour la première fois à Hambourg, sa ville natale, Alexander Zverev remontera à la 16e place du classement ATP lundi.

Face à Laslo Djere, l’Allemand a dû batailler. Le Serbe, 57e joueur mondial, s’est montré solide, notamment lors du premier set où il s’est procuré quatre balles de bris. Néanmoins, il n’a jamais su les convertir et c’est Zverev qui a empoché la première manche, conclue d’un lob somptueux 7-5.

Plus décousue, la seconde manche a tourné en faveur de Zverev, plus dominateur dans le jeu et réaliste sur les points importants (2 balles de bris converties sur 2).