(Paris) L’Allemand Alexander Zverev n’a laissé aucune chance au Français Arthur Fils en s’imposant 6-2 6-4 samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 de Hambourg, joué sur terre battue, et se qualifie pour sa première finale depuis plus d’un an.

Agence France-Presse

Zverev, impeccable au service, a profité de la fébrilité du Français sur sa mise en jeu pour le briser à deux reprises et rapidement mener 4-0. C’est très logiquement qu’il a servi pour empocher la première manche (6-2) en 37 petites minutes.

La suite de la rencontre n’a pas été beaucoup plus serrée et ce n’est pas la très courte interruption causée par la pluie — le temps de fermer le toit — qui aura permis au Français, N. 71 mondial, de renverser la physionomie d’un match à sens unique.

Zverev, 19e joueur mondial, a de nouveau profité des difficultés de son adversaire au service et de ses nombreuses fautes directes pour rapidement s’offrir sa mise en jeu en début de deuxième manche.

L’Allemand a ensuite déroulé, s’appuyant quant à lui sur une très bonne première balle et un coup droit solide pour remporter le deuxième set (6-4) et s’imposer en 1 heure 31 min.

Éliminé en demi-finales, le jeune français de 19 ans pourra néanmoins s’appuyer sur un tournoi réussi et plein de promesses avec en point d’orgue, un succès retentissant en quarts de finale contre le N. 4 mondial et finaliste à Roland-Garros Casper Ruud 6-0, 6-4.

En finale dimanche, l’Allemand affrontera le Serbe Laslo Djere, 57e joueur mondial, vainqueur un peu plus tôt du Chinois Zhizhen Zhang 6-3 6-2.

Zverev, demi-finaliste à Roland-Garros en 2021, 2022 et 2023, poursuit son retour en forme sur terre battue après sa longue blessure et disputera dimanche sa première finale depuis plus d’un an, lorsqu’il s’y était hissé à Madrid en avril 2022.

Il tentera surtout de décrocher son premier titre depuis un an et demi, le dernier en date remontant à novembre 2021 au Masters de Turin.