(Prague) La Tchèque Marketa Vondrousova a indiqué son souhait de vouloir « fuir la médiatisation » après sa victoire sur la favorite tunisienne Ons Jabeur samedi en finale du tournoi de Wimbledon.

Agence France-Presse

« Je vais devoir reprendre l’entraînement, mais je vais essayer de fuir la médiatisation autant que possible […] J’essaierai juste de m’en tenir à mon cercle de proches et de ne pas me disperser », a-t-elle déclaré mardi lors d’une conférence de presse à Prague.

« Les derniers jours ont été assez difficiles, c’était un vrai tour de manège », a-t-elle confié aux journalistes.

La joueuse de 24 ans prévoit de reprendre la compétition à Montréal au mois d’août. En attendant, elle va se rendre dans sa ville natale de Sokolov, dans l’ouest de la République tchèque.

Elle a également prévu de se reposer jusqu’à la fin de la semaine pour épargner sa cheville douloureuse, blessée au premier tour à Wimbledon.

Gagnante surprise sur le gazon londonien face à la Tunisienne Ons Jabeur, Vondrousova a été propulsée de la 42e à la 10e place du classement WTA.

Elle est consciente que ce titre va changer son statut et motiver ses futures adversaires.

« Je pense que c’est un bon problème. Tout le monde va essayer de montrer le meilleur de soi-même contre moi. J’ai gagné un titre du Grand Chelem, mais je dois en tenir compte et apprendre à vivre avec », a-t-elle souligné.

La Tchèque avait également été finaliste de Roland-Garros en 2019 et médaillée d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.