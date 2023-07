Marketa Voundrousova est devenue samedi la première femme non classée parmi les têtes de série à remporter le titre en simple au All England Club.

(Wimbledon) Marketa Vondrousova tenait quatre bonbons au chocolat dans sa main gauche, celle qui l’avait aidée à gagner le simple féminin des Internationaux de tennis de Wimbledon, au moment où elle était assise avec une demi-douzaine de journalistes pour l’une de ses dernières interviews de la soirée.

Howard Fendrich The Associated Press

Une friandise spéciale, peut-être, pour se récompenser d’être devenue championne d’un tournoi du Grand Chelem à l’âge de 24 ans ?

Pas vraiment.

« J’aime les sucreries, alors j’en mange tout le temps » a raconté Vondrousova en souriant, quelques heures après avoir battu Ons Jabeur 6-4, 6-4 sur le court central samedi, devenant ainsi la première femme non classée parmi les têtes de série à remporter le titre en simple au All England Club.

PHOTO AELTC VIA REUTERS Marketa Vondrousova en conférence de presse après sa victoire

Certains joueurs de tennis, a-t-on fait remarquer, ne s’autorisent ce genre d’indulgence qu’après la fin d’un tournoi.

« Non, a-t-elle rétorqué. Je ne me préoccupe pas vraiment de ce genre de choses. Je suis aussi allée dans un McDonald après, je crois, [avoir battu Jessica Pegula en quarts de finale]. Donc, je suis simplement une personne normale. »

À peine.

Il y a quelque chose d’assez unique chez Vondrousova, une gauchère de la République tchèque qui a été la joueuse la plus calme, avec les coups les plus réguliers, pendant les 80 minutes qui lui ont été nécessaires pour venir à bout d’une adversaire mieux classée et plus expérimentée, sous un toit rétractable qui avait été fermé à cause des forts vents qui sévissaient.

Elle a joué, peut-être, une finale parfaite. Ons Jabeur

C’est bien possible. L’une des statistiques clés du duel de samedi réside dans le nombre de fautes directes : 13 par Vondrousova comparativement à 31 de la part de Jabeur.

Mais il y a plus que cela.

Vondrousova, qui devrait passer de la 42e à la 10e place au classement de la WTA, lundi, s’annonce comme une joueuse à ne pas prendre à la légère. Une joueuse avec un mélange de talent et d’audace qui pourrait bien seulement commencer à apparaître sur les plus grandes scènes de son sport.

Et ce qui doit rendre les autres joueuses méfiantes, c’est que si Vondrousova a pu connaître du succès sur le gazon — qui est loin d’être sa surface de prédilection —, elle devrait vraiment être quelqu’un à surveiller, quel que soit le type de tournoi auquel elle participera.

PHOTO KIRSTY WIGGLESWORTH, ASSOCIATED PRESS Marketa Vondrousova

Adolescente en 2019, également non classée parmi les têtes de série, Vondrousova a atteint la finale des Internationaux de France, sur terre battue, avant de s’incliner face à Ashleigh Barty.

Il y a deux ans, elle s’est qualifiée au match ultime aux Jeux olympiques de Tokyo, sur surface dure, avant de perdre contre Belinda Bencic et de se contenter d’une médaille d’argent.

Si l’on ajoute à cela ce qu’elle a réussi à faire à Wimbledon, sur gazon, en éliminant cinq têtes de série, dont Jabeur (6e), qui a été trois fois finaliste d’un tournoi majeur, tout est possible.

Pensons-y : avant de réaliser un parcours parfait de sept gains en autant de matchs au cours des deux dernières semaines, la fiche de Vondrousova au All England Club était de 1-4. On parle donc de trois défaites au premier tour et d’une autre en deuxième ronde.

« Sur le gazon, je ne jouais pas très bien », a-t-elle reconnu samedi, en pensant à ces résultats passés et en se remémorant son apprentissage du tennis sur terre battue dans un club de Prague à partir de l’âge de huit ans.

« Donc, je n’aurais jamais pensé [gagner à Wimbledon]. Et si quelqu’un m’avait dit cela avant le tournoi, je lui aurais répondu : “ Non, c’est de la folie. ” Je pense que la terre battue était la meilleure [surface] pour moi. Maintenant, c’est le gazon. »

Puis elle s’est mise à rire.

« Je n’ai aucun problème avec les surfaces dures [ou] la terre battue, et maintenant je n’ai aucun problème avec le gazon, non plus. Donc nous verrons ce qui va se passer », a ajouté Vondrousova, qui avait déjà bu la première de ce qu’elle a dit être probablement plusieurs bières de célébration.

« Mais j’ai l’impression que pour moi, maintenant, c’est génial de savoir que je peux jouer n’importe où. »

Elle se décrit comme « obsédée par le tennis », suivant constamment plusieurs matchs en même temps. « J’ai mon iPad, mon iPhone, tout. »

PHOTO DYLAN MARTINEZ, REUTERS Marketa Vondrousova

L’année dernière, son absence du circuit d’avril à octobre en raison d’une blessure au poignet gauche n’a donc pas été facile.

Elle a expliqué avoir subi une fracture de stress qui a laissé des fragments d’os à deux endroits différents, ce qui a nécessité deux opérations et un plâtre allant presque jusqu’à son épaule. À la fin de la saison, elle a failli perdre sa place dans le top 100. Nike, a-t-elle affirmé, n’a pas renouvelé un contrat de commandite qui arrivait à échéance.

Selon la Tchèque, la deuxième opération a été particulièrement stressante.

« Je ne pouvais pas regarder le tennis. J’étais vraiment triste. Je jouais bien avant, et puis [les problèmes de poignet] sont arrivés. Je me suis alors dit : “ Oh, mon Dieu. Je ne vais pas rester en bonne santé. » […] Et quand vous revenez, vous ne savez jamais à quoi vous attendre. »

C’est vrai. Il n’y a aucun moyen de savoir à quoi s’attendre maintenant, non plus. Mais compte tenu de sa polyvalence, de son âge et de sa capacité à s’adapter à différentes surfaces, une Vondrousova en bonne santé semble capable de beaucoup.