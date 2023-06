(Halle) Le Kazakh Alexander Bublik a surpris Andrey Rublev 6-3, 3-6 et 6-3 en finale de l’Omnium de Halle, dimanche.

Associated Press

Bublik a récolté 21 as, 10 de plus que son rival. Il a eu l’avantage 2-1 pour les bris et 42-23 pour les coups gagnants.

Bublik méritait un deuxième titre après celui de Montpellier, l’an dernier. Sa fiche en ronde ultime est 2-6.

Bublik atteindra la 26e place à l’ATP, un sommet personnel. Il a entamé la semaine 48e.

Rublev a un rendement de 13-8 lors de finales. Le Russe a aussi été vaincu en finale à Halle en 2021, par Ugo Humbert.

Septième au monde, Rublev devrait être de retour à Wimbledon le mois prochain.

Il n’y était pas l’an dernier, lorsque les Russes et Biélorusses ont été interdits à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine.