Hurkacz est éliminé, Sinner et Rublev atteignent les quarts de finale

(Halle) Andrey Rublev et Jannik Sinner ont atteint les quarts de finale de l’Omnium de tennis de Halle, jeudi, alors que le champion en titre Hubert Hurkacz a été éliminé lors du bris d’égalité en manche ultime.

Associated Press

Rublev a remporté son match du deuxième tour contre l’Allemand Yannick Hanfmann 7-6 (6), 6-3 après avoir comblé un déficit de 5-3 dans le jeu décisif de la première manche. Rublev avait perdu contre Hanfmann à Rome le mois dernier.

« La dernière fois, il m’a battu et il joue de mieux en mieux, a souligné Rublev. Il est encore plus difficile de l’affronter, surtout sur gazon, parce qu’il a un très bon service et un bon jeu au filet. J’ai pu gagner le match en deux manches, donc je suis très heureux. »

Lors des quarts de finale, Rublev affrontera Tallon Griekspoor, qui a battu Hurkacz 6-3, 1-6, 7-6 (8) pour lui montrer la porte de sortie.

Griekspoor a converti sa cinquième balle de match après avoir sauvé une balle de match.

De son côté, Sinner a eu besoin de près de trois heures pour s’imposer 6-7 (4), 6-4, 6-4 face à son compatriote italien Lorenzo Sonego et atteindre ses neuvièmes quarts de finale de l’année.

PHOTO EDITH GEUPPERT, REUTERS Jannik Sinner

Sinner a sauvé les huit balles de bris auxquelles il a dû faire face contre son ami, alors qu’ils jouaient sous un toit fermé en raison des orages qui sévissaient dans la région.

Cette victoire a permis à Sinner, quatrième tête de série, de se qualifier pour les quarts de finale où il croisera le fer avec le Kazakh Alexander Bublik, qui a gagné 6-3, 6-7 (4), 6-3 contre Jan-Lennard Struff.