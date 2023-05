(Paris) La WTA reste dominée par la Polonaise Iga Swiatek, devant la Bélarusse Aryna Sabalenka et l’Américaine Jessica Pegula, tandis que la Kazakhe Elena Rybakina grimpe de deux places (4e), selon le classement publié lundi.

Agence France-Presse

Pour Swiatek, confortablement installée sur le trône mondial depuis plus d’un an, la principale préoccupation est l’état de sa cuisse droite, qui l’a contrainte à l’abandon mercredi en quart de finale du Masters 1000 de Rome et fait planer un doute sur sa présence à Roland-Garros, qui débute dimanche et dont elle est tenante du titre.

Son adversaire lors de ce quart de finale, Elena Rybakina, profite, elle, de son titre à Rome, son deuxième succès dans un WTA 1000 après Indian Wells en mars, pour accéder à 23 ans au meilleur rang de sa carrière (4e).

L’Américaine Coco Gauff (6e) et la Française Caroline Garcia (5e) en font les frais, après des prestations décevantes dans le tournoi italien.

Le classement WTA publié lundi

1. Iga Swiatek (POL) 8940 pts

2. Aryna Sabalenka (BLR) 7541

3. Jessica Pegula (É.-U.) 5205

4. Elena Rybakina (KAZ) 5090 (+2)

5. Caroline Garcia (FRA) 5025 (-1)

6. Coco Gauff (É.-U.) 4305 (-1)

7. Ons Jabeur (TUN) 3541

8. Maria Sakkari (GRE) 3391

9. Daria Kasatkina (RUS) 3275

10. Petra Kvitova (CZE) 3162

11. Veronika Kudermetova (RUS) 2950 (+1)

12. Belinda Bencic (SUI) 2750 (-1)

13. Barbora Krejcíkova (CZE) 2680

14. Beatriz Haddad Maia (BRA) 2420 (+1)

15. Liudmila Samsonova (RUS) 2236 (+1)

16. Karolína Pliskova (CZE) 2160 (-2)

17. Jelena Ostapenko (LAT) 2130 (+3)

18. Victoria Azarenka (BLR) 2087 (-1)

19. Qinwen Zheng (CHN) 1998 (+2)

20. Madison Keys (É.-U.) 1861 (+3)