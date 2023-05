PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS

(Rome) Le jeu de Daniil Medvedev sur l’argile ne cesse de s’améliorer.

Andrew Dampf Associated Press

Il a d’abord atteint les quarts de finale de Roland-Garros en 2021, avant de jouer le quatrième tour des internationaux de France l’an dernier. Maintenant, le Russe classé troisième a fait un autre pas en avant aux Internationaux d’Italie.

Medvedev a battu l’Allemand issu des qualifications Yannick Hanfmann 6-2, 6-2 pour atteindre les demi-finales du Masters de Rome, lui qui s’était incliné à son premier match à ses trois précédentes présences au Foro Italico.

Sous un ciel obstrué par les nuages, Medvedev a contrôlé le jeu du fond de court et au service pour mettre fin au beau parcours d’Hanfmann, tombeur d’Andrey Rublev au tour précédent.

En quatre matchs, Medvedev n’a jusqu’ici concédé qu’une manche à ses adversaires.

PHOTO ALEKSANDRA SZMIGIEL, REUTERS Stefanos Tsitsipas

Il disputera son prochain match contre Stefanos Tsitsipas.

Cinquième tête de série, le Grec s’est imposé 6-3 et 6-4 devant Borna Coric, grâce notamment à trois bris.

Tsitsipas a été extrêmement efficace au filet, inscrivant le point huit fois sur neuf.

Medvedev est depuis longtemps une menace sur surface dure, lui qui a gagné à Flushing Meadows en 2021 et atteint trois autres finales aux internationaux des États-Unis et d’Australie. Il avait été exclu dès le premier tour à Roland-Garros de 2017 à 2020, avant de connaître plus de succès.