(New York) Le circuit de la WTA a annoncé que l’Américaine Amanda Anisimova prévoit prendre une pause d’une durée indéterminée du tennis, citant l’épuisement et des inquiétudes concernant sa santé mentale.

Associated Press

L’ancienne 21e joueuse au classement mondial a partagé ses difficultés dans une publication sur Instagram, vendredi.

« C’est rendu insoutenable de participer à des tournois de tennis. En ce moment, ma priorité est mon bien-être mental et prendre une pause pour un certain temps, a-t-elle écrit. J’ai travaillé aussi fort que possible pour continuer. Je vais m’ennuyer d’être sur les terrains et je suis reconnaissante pour votre appui continu. »

Aujourd’hui âgée de 21 ans, Anisimova avait atteint les demi-finales des Internationaux de France à l’âge de 17 ans en 2019 après avoir éliminé la championne en titre Simone Halep. Elle était devenue la plus jeune joueuse depuis 2006 à se rendre aussi loin dans un tournoi majeur.

Cependant, tout juste avant les Internationaux des États-Unis en 2019, son père et entraîneur de longue date, Konstantin, est mort à l’âge de 52 ans d’une crise cardiaque.

Anisimova a atteint les quarts de finale à Wimbledon l’an dernier. Elle a atteint deux fois les quarts de finale des Internationaux d’Australie, battant la championne en titre Naomi Osaka en 2022 à Melbourne.

Détentrice de deux titres de la WTA en simple, Anisimova n’a pas donné de date de retour potentielle sur les terrains de tennis. Occupant présentement le 46e échelon mondial, elle a récemment perdu au premier tour de l’Omnium de Madrid contre Arantxa Rus. Elle présente un dossier de 3-8 cette saison.