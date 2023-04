(Madrid) Le Suisse Stan Wawrinka, 84e mondial, a été poussé à trois sets par l’Américain Maxime Cressy, 39e mondial, mais a fini par l’emporter à l’arraché 6-7 (3-7), 6-3, 7-6 (7-4) mercredi pour rallier le deuxième tour du Masters 1000 de Madrid.

Agence France-Presse

Wawrinka, ancien N.3 mondial, affrontera vendredi au deuxième tour le Russe Andrey Rublev, sixième joueur mondial et récent vainqueur à Monte-Carlo.

Pour son retour dans la capitale espagnole après trois années d’absence pour cause de blessures, le Suisse de 38 ans a dû ferrailler pour venir à bout de son jeune adversaire (25 ans), avec notamment un jeu décisif perdu au premier set, et un autre remporté sur un ace pour rafler le match.

« C’était un match très dur, mais contre Maxime, je m’y attendais. C’était ma première fois contre lui, et il sert vraiment très bien. En plus, sur cette terre battue très rapide, c’était d’autant plus difficile. Mais je me suis concentré sur mon jeu, et c’est passé », a savouré Wawrinka après le match.

Dans le tableau féminin, l’Ukrainienne Elina Svitolina, revenue sur le circuit il y a trois semaines après une pause d’un an pour grossesse, a été battue 6-4, 7-5 au premier tour par la Bélarusse et 47e mondiale Aliaksandra Sasnovich.

Raducanu forfait

Emma Raducanu, pour sa part, a déclaré forfait en raison de douleurs à la main droite quelques heures avant le début de son match face à la Bulgare Viktoriya Tomova, qui devait se dérouler sur le court central, et a été remplacée par l’Autrichienne Julia Grabher.

La jeune Britannique de vingt ans, 85e mondiale, est donc sur le point de quitter le top 100 de la WTA, moins de deux ans après sa victoire surprise à l’US Open.

Très tendue mardi, Raducanu n’a lâché que 58 mots en conférence de presse, et a glissé que son poignet était « OK ».

C’est donc l’Autrichienne Grabher, vainqueure de Tomova 6-1, 7-6 (7-5), qui affrontera la N.1 mondiale Iga Swiatek au deuxième tour.