Taylor Fritz et Frances Tiafoe se joignent à Félix Auger-Aliassime

Les Américains Taylor Fritz et Frances Tiafoe accompagneront Félix Auger-Aliassime dans la tentative d’Équipe monde de défendre son titre à la Coupe Laver, qui aura lieu à Vancouver plus tard cette année.

La Presse Canadienne

Les deux meilleurs joueurs des États-Unis et le Québécois font partie des six joueurs qui composeront l’équipe menée par John McEnroe. Ils ont pris part à la conquête de la Coupe Laver de l’an dernier à Londres, où Équipe monde a pris la mesure d’Équipe Europe – dans ce qui fut la dernière compétition du légendaire tennisman suisse Roger Federer.

Auger-Aliassime, qui est âgé de 22 ans, fut le premier joueur à être sélectionné par McEnroe, en février dernier.

PHOTO ERIC GAILLARD, ARCHIVES REUTERS Taylor Fritz

Fritz et Tiafoe pointent respectivement aux 10e et 12e échelons mondiaux en simple, tandis qu’Auger-Aliassime est neuvième.

PHOTO JIM RASSOL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Frances Tiafoe

La Coupe Laver se déroulera du 22 au 24 septembre à Vancouver, et opposera les six meilleurs joueurs européens aux six meilleurs joueurs du reste de la planète.

Les trois joueurs les mieux classés de chaque équipe, en date du lundi suivant Wimbledon, obtiendront une invitation pour cette compétition, tandis que les trois autres sont les choix discrétionnaires des capitaines.