PHOTO MIC SMITH, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) La Tunisienne Ons Jabeur, N.5 mondiale, a remporté dimanche le tournoi WTA 500 de Charleston en battant en finale 7-6 (8/6), 6-4 la Suissesse Belinda Bencic (11e), qui l’avait battue l’année dernière au même stade du tournoi.

Agence France-Presse

Breakée d’entrée et menée 5-3 dans la première manche, Jabeur s’est bien battue pour revenir à 5-5.

Bencic a ensuite réussi à sauver cinq balles de set pour arracher le jeu décisif, où Jabeur s’est à son tour employée pour sauver deux balles de set dans un bris d’égalité qu’elle a fini par remporter 8 points à 6.

PHOTO MIC SMITH, ASSOCIATED PRESS Belinda Bencic durant la demi-finale

Jabeur a ensuite gagné la seconde manche 6-4, et le match en 2 h 01 min de jeu, décrochant sur la terre battue grise de Charleston son quatrième titre WTA à sa onzième finale.

La Tunisienne de 28 ans, finaliste à Wimbledon et à l’US Open l’an dernier, est enfin de retour au plus haut niveau.

Absente du circuit en février pour subir une « opération mineure », la Tunisienne avait été éliminée au 2e tour coup sur coup des tournois WTA 1000 d’Indian Wells et de Miami.

« La façon dont tu as joué aujourd’hui était incroyable », a salué son adversaire, Belinda Bencic. « Tu le mérites amplement. Je suis très heureuse que tu sois de retour. Le tennis est formidable avec toi. »

« Tu es une compétitrice et une amie extraordinaire, (je suis) tellement heureuse de partager le court avec toi », a répondu Jabeur, qui n’a pas manqué de lui rappeler avec sourire que chacune a « désormais un grand trophée et un petit trophée », en référence à la taille des prix remis à la vainqueure et à la finaliste.