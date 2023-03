(Monterrey) La Canadienne Rebecca Marino a perdu en ronde des 16 à l’Omnium de Monterrey, mercredi, s’inclinant 7-6 (4), 2-6 et 6-3 face à Lin Zhu, de la Chine.

La Presse Canadienne

Classée 74e au monde, la Britanno-Colombienne a été battue par la cinquième tête de série au Mexique.

Marino a obtenu 11 des 12 as du match, et Zhu a commis cinq des six doubles fautes de la rencontre. Marino a également eu l’avantage 4-3 pour les bris, mais malgré tout, la Chinoise a eu le dernier mot, en deux heures et 19 minutes.

Zhu aura comme rivale au prochain tour Caroline Dolehide ou Anna Karolina Schmiedlova.

La favorite est Caroline Garcia de la France, cinquième à la WTA.