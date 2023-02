PHOTO ASANKA BRENDON RATNAYAKE, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Rotterdam) Félix Auger-Aliassime a entamé la défense d’un premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP avec succès, mardi, après avoir disposé de l’Italien Lorenzo Sonego 6-2, 6-3 au premier tour du tournoi en salle de Rotterdam, aux Pays-Bas.

La Presse Canadienne

Auger-Aliassime, la troisième tête de série du tournoi, a pris la mesure de Sonego au bout d’une heure et 22 minutes de jeu sur le court central de l’Omnium ABN Amro.

Il s’agissait du deuxième match en carrière entre les deux tennismen : Auger-Aliassime avait disposé de la 60e raquette mondiale 6-2, 7-6 (2) sur la terre battue à Hambourg en 2020.

Au prochain tour, le représentant de l’unifolié aura rendez-vous avec Grégoire Barrère, un joueur qualifié qui pointe au 71e rang mondial. Le Français a disposé du Belge David Goffin 6-0, 7-6 (3) au premier tour.

Le Québécois âgé de 22 ans avait décroché son premier titre en carrière à Rotterdam l’an dernier, après avoir défait le Grec Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-2 en finale. Ce triomphe lui avait insufflé une dose de confiance supplémentaire, lui qui a ensuite décroché trois autres titres en 2022.

Auger-Aliassime, le huitième joueur mondial, a donné le ton à la rencontre en réussissant six as au premier set uniquement. Sa première balle de service s’est d’ailleurs révélée beaucoup plus incisive que celle de son adversaire ; il a obtenu 82 % des points avec celle-ci, contre à peine 58 % pour Sonego.

Le Québécois a également été patient et plus opportuniste, avec deux bris en autant d’occasions. En comparaison, Sonego a été incapable de ravir le service d’Auger-Aliassime en deux opportunités.

La tendance s’est poursuivie en deuxième manche. Auger-Aliassime a réussi un total de sept as, contre un seul pour Sonego. Ce dernier a également été incapable d’établir son jeu face au Canadien, étant même brisé à deux reprises en autant d’opportunités.

À partir de ce moment-là, ce n’était qu’une question de temps avant qu’Auger-Aliassime, le seul joueur canadien inscrit au tournoi de Rotterdam, s’adjuge la victoire.