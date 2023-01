(Melbourne) Il n’y a plus aucune Canadienne en lice dans le tableau de simple féminin aux Internationaux de tennis d’Australie.

La Presse Canadienne

Leylah Fernandez s’est inclinée au deuxième tour, jeudi, alors que Caroline Garcia, quatrième tête de série, l’a emporté 7-6 (5) et 7-5.

« J’ai dû procéder à de nombreux ajustements. Elle jouait très rapidement, et m’a passablement bousculée avec son coup droit », a confié Garcia au sujet de la Québécoise âgée de 20 ans.

« Aujourd’hui, ce match allait tourner en faveur de celle qui allait être plus agressive, et jouer le plus à l’intérieur des lignes », a-t-elle ajouté.

Garcia a obtenu 11 as contre Fernandez, finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2021.

La Française a brisé la Canadienne à zéro pour prendre les commandes 6-5 en deuxième manche.

Lors du jeu décisif, le seul faux pas de la gagnante a été une double faute. Fernandez a envoyé deux balles hors cible sur les côtés et a concédé deux points sur de puissants services.

Il s’agissait du premier affrontement entre Fernandez et Garcia, qui a dominé 40-18 pour les coups gagnants.

« J’ai vraiment l’impression d’avoir volé le premier set », a admis Garcia.

« Elle [Fernandez] a été agressive pendant toute la rencontre, et je n’étais de toute évidence pas en mesure d’établir mon rythme. J’ai simplement essayé de jouer un point à la fois, rester dans le moment présent, et ç’a été très important pour moi », a-t-elle ajouté.

Garcia a remporté les Finales de la WTA en novembre au Texas.

Au troisième tour, elle sera confrontée à Laura Siegemund, 158e joueuse mondiale. L’Allemande de 34 ans a causé la surprise en écartant la Roumaine Irina-Camelia Begu, 27e tête de série, 5-7, 7-5 et 6-3.

« C’est une surprise de la retrouver au troisième tour. Mais elle est une combattante », a évoqué Garcia au sujet de Siegemund.

« Elle peut te rendre folle avec ses amortis, son service et ses volées. Je devrai me concentrer sur mon service, mon jeu. Nous sommes au troisième tour d’un tournoi du Grand Chelem, ce sera difficile et je vais me préparer de mon mieux », a conclu Garcia.

Sixième tête de série, le Québécois Félix Auger-Aliassime va se mesurer vendredi à l’Argentin Francisco Cerundolo, 30e au monde. De son côté, l’Ontarien Denis Shapovalov, 20e tête de série, aura comme adversaire Hubert Hurkacz, 10e tête d’affiche.

La N.2 mondiale Ons Jabeur éliminée dès le deuxième tour

Ons Jabeur, N.2 mondiale et finaliste des derniers Wimbledon et Internationaux des États-Unis, a été éliminée dès le deuxième tour par la Tchèque Marketa Vondrousova (86e) 6-1, 5-7, 6-1, jeudi à Melbourne.

PHOTO JAIMI JOY, REUTERS Ons Jabeur

La Tunisienne, qui était devenue la première joueuse arabe à atteindre les quarts de finale d’un Majeur, à Melbourne en 2020, a semblé souffrir durant le match (50 fautes directes commises).

L’an dernier, elle n’avait pas participé au Majeur australien en raison d’une blessure au dos.

Quant à Vondrousova, elle affrontera au prochain tour sa jeune compatriote Linda Fruhvirtova (82e) qui participe, à 17 ans, à son premier tableau principal d’un tournoi du Grand Chelem.