Le Britannique Andy Murray a battu l’Australien Thanasi Kokkinakis en près de six heures, jeudi à Melbourne.

(Melbourne) Au bout de la nuit, au bout de l’effort : Andy Murray, 66e mondial, s’est qualifié pour le troisième tour des Internationaux d’Australie en battant l’Australien Thanasi Kokkinakis (159e) 4-6, 6-7 (4/7), 7-6 (7/5), 6-3, 7-5 après 5 h 45 de match.

Agence France-Presse

Le record aux Internationaux d’Australie reste donc toujours la finale remportée par Djokovic contre Nadal en 2012 disputée durant 5 heures et 53 minutes.

Il était 4 h 06 vendredi quand les deux joueurs se sont donné l’accolade. Soit le troisième match le plus tardif de l’histoire, selon les organisateurs, après Zverev-Brooksby à Acapulco en 2022 (4 h 54 du matin) et Hewitt-Baghdatis aux Internationaux d’Australie en 2008 (4 h 34 du matin).

« C’était incroyable, il a très bien servi, mais j’ai joué de mieux en mieux et… oui, j’ai un gros cœur », a lancé l’Écossais qui avait déjà mis 4 h 49 pour venir à bout de l’Italien Matteo Berrettini (14e) en cinq manches et en ayant sauvé une balle de match au premier tour.

« Remonter deux manches, je l’ai déjà fait ! Alors je me suis appuyé sur mon expérience, mon amour du jeu et de la compétition », a expliqué le Britannique dont le précédent match le plus long n’avait duré « que » 5 h 07.

Kokkinakis a mené 5-2 dans la troisième manche et servi pour le match à 5-3 sans pouvoir empêcher Murray de revenir et de remporter la manche sur sa première balle de manche dans le bris d’égalité.

Murray a ensuite égalisé à deux manches partout et poussé son adversaire dans une manche décisive où, sur un énorme coup droit gagnant, il a réussi le break pour mener 6-5 et servir pour le match devant un public maigre, mais en furie.

Le quintuple finaliste à Melbourne (2010, 2011, 2013, 2015, 2016) s’est alors offert deux balles de match et a conclu sur la première.

Samedi, il affrontera l’Espagnol Roberto Bautista (25e) pour une place en 8es de finale.