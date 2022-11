Novak Djokovic a battu Lorenzo Musetti 6-0 et 6-3.

(Paris) Novak Djokovic, tenant du titre, a infligé vendredi une sévère défaite à l’espoir italien Lorenzo Musetti (23e mondial) 6-0, 6-3, et retrouve ainsi les demi-finales du Masters 1000 de Paris pour la huitième fois.

Agence France-Presse

Le Serbe, actuellement 7e mondial, affrontera samedi Stefanos Tsitsipas (5e) ou l’Américain Tommy Paul (31e), tombeur de Rafael Nadal au 2e tour pour une place en finale.

Vendredi, Djokovic, qui a visiblement soif de jeu et de victoires à la fin de cette saison tronquée pour lui par son refus du vaccin contre la COVID-19, a avalé la première manche en 24 minutes, sans laisser la moindre chance à son jeune adversaire (20 ans).

Il a enchaîné en remportant le premier jeu de la seconde manche, mais il s’est mis à commettre quelques fautes qui ont permis à Musetti de reprendre — un peu — confiance. L’Italien a alors remporté son premier jeu et dans la foulée réussi un break pour mener 2-1.

Piqué au vif, Djokovic s’est ressaisi et a remporté les quatre jeux suivants pour reprendre le contrôle du match (5-2) et s’imposer sur sa mise en jeu.

Au total, il jouera sa 74e demi-finale de Masters 1000, la quatrième d’affilée à Bercy. Seul Rafael Nadal a fait mieux (76).

Djokovic, non vacciné contre la COVID-19, n’a pu participer à la tournée estivale sur le continent américain et a ainsi été privé de compétition pendant plus de deux mois après son titre à Wimbledon en juillet.

Mais depuis son retour sur le circuit fin septembre, il est sur une série de douze matchs gagnés consécutivement avec à la clé des titres à Tel-Aviv et Astana avant de venir à Paris.