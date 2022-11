(Fort Worth) La numéro un mondiale Iga Swiatek a porté à 13 sa série de victoires contre des joueuses du top-10 mardi soir après avoir pris la mesure de Daria Kasatkina en deux manches de 6-2, 6-3 dans un match de la phase de groupe des Finales de la WTA.

Howard Fendrich Associated Press

Swiatek, une Polonaise de 21 ans, s’est établie à titre de force dominante du tennis féminin cette saison. Elle a remporté deux titres en Grand Chelem et mis la main sur un grand total de huit trophées.

Son dossier global de 65-8, incluant une fiche parfaite de 5-0 contre Kasatkina en 2022, lui confère le premier rang du circuit féminin cette année.

« Parfois, contre des joueuses comme ça, un petit peu plus de doute surgit », a affirmé Swiatek, qui va tenter de prolonger sa séquence de succès contre des rivales du top-10 face à la Française Caroline Garcia, classée sixième, qui a battu l’Américaine Coco Gauff 4-3, lors du deuxième match de la soirée.

PHOTO RON JENKINS, ASSOCIATED PRESS Daria Kasatkina

« Mais ensuite, c’est une bonne chose de me souvenir de mes forces. J’essaie de me fier un peu à ça et de me rappeler que j’ai beaucoup appris pendant toute cette saison », a fait remarquer Swiatek, qui a dominé Kasatkina 24-5 au chapitre des coups gagnants.

« Je peux utiliser cette expérience et il n’y a aucune raison qui ferait que je serais moins bonne que lors des entraînements. »

Swiatek a amorcé le match avec autorité, se bâtissant un coussin de 3-0. Elle s’est rapidement adaptée à la lente surface de jeu recouvrant le court temporaire aménagé à l’intérieur du Dickies Arena. Ce départ, a-t-elle dit, lui a donné confiance pour le reste de l’affrontement.

« L’écart (à combler) était trop grand » au début de chaque set », a résumé Kasatkina, qui a laissé filer trois opportunités de briser le service de Swiatek.

« Je savais que ce serait difficile de trouver l’équilibre entre le fait d’être combative et d’éviter de faire beaucoup d’erreurs, parce qu’elle peut relancer les échanges », a expliqué Swiatek.

« Je suis assez heureuse d’avoir été, au début, proactive mais en même temps très solide. »

Cette victoire lui a permis de porter sa fiche, en 2022 à 13-1 contre des joueuses classées dans le top-10. La seule défaite de Swiatek est survenue lors de son tout premier match dans ces circonstances, en janvier, contre l’Australienne Ashleigh Barty, depuis à la retraite.

Barty occupait le sommet du classement mondial lorsqu’elle a quitté le sport, en mars à l’âge de 25 ans. Ce départ à la retraite a permis à Swiatek de se hisser au sommet du classement, une position qu’elle n’a pas cédée depuis.

À la suite de sa défaite contre Garcia, Gauff jouera son prochain match contre Kasatkina.