(Bâle) Le favori Carlos Alcaraz est venu de l’arrière pour vaincre le Britannique Jack Draper en trois manches de 3-6, 6-2, 7-5, lundi, lors de la première ronde du tournoi de Bâle.

Associated Press

Alcaraz a confirmé sa victoire lors de sa troisième balle de match. Il a réussi un coup droit gagnant à la suite d’un puissant service.

Le premier tournoi de Bâle depuis avant la pandémie de COVID-19 devait permettre à Roger Federer d’effectuer un retour à domicile, mais le Suisse a mis fin à sa carrière le mois dernier en raison d’une blessure persistante au genou.

Alcaraz, âgé de 19 ans, et Draper, 20 ans, présentaient un âge combiné plus petit que les 41 ans de Federer et ils disputaient un premier match en carrière à Bâle, où le légendaire Suisse a obtenu 10 titres, entre 2006 et 2019.

Classé 45e au monde, Draper a brisé le service d’Alcaraz à deux reprises et il n’a commis que trois fautes directes en première manche.

Alcaraz a élevé son jeu d’un cran au deuxième set et il a provoqué deux bris de service sans même allouer une occasion semblable au Britannique.

Cette victoire de l’Espagnol était sa première sur le circuit de l’ATP depuis qu’il a remporté les Internationaux de tennis des États-Unis, le mois dernier. Il s’était incliné en deux manches face à David Goffin lors d’un duel de premier tour au Kazakhstan, il y a trois semaines.

Goffin a baissé pavillon lundi, à Bâle, lorsqu’il a été battu par l’Américain Brandon Nakashima en trois manches de 2-6, 7-6 (4), 6-4. Le Belge et ancien joueur du top-10 a obtenu un laissez-passer pour le tournoi, où il a été défait en finale par Federer, en 2014.

Dans les autres matchs au programme lundi, le Kazakh Alexander Bublik a montré la porte de sortie au Russe Aslan Karatsev en deux manches de 6-3, 7-6 (2) alors que le Français Arthur Rinderknech a surpris le Croate Marin Cilic 6-4, 3-6, 7-6 (5).