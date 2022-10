(Paris) Le Canadien Félix Auger-Aliassime, vainqueur dimanche à Anvers du troisième tournoi de sa carrière, gagne encore une place et se hisse à la neuvième place du nouveau classement ATP, publié lundi et toujours emmené par l’Espagnol Carlos Alcaraz.

Agence France-Presse

C’est le seul changement dans le top 10 du classement mondial, qui voit un peu plus loin l’Italien Matteo Berrettini passer du 16e au 14e rang à la faveur de sa finale dimanche au tournoi de Naples.

Par ailleurs, Auger-Aliassime a accru ses chances d’aller aux Finales de l’ATP (14-21 novembre) à Turin : le Québecois occupe désormais la septième place à la « Race », le classement établi sur les résultats de l’année dont les huit premiers disputeront le tournoi.

Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas et Casper Ruud, les quatre premiers de ce classement, sont déjà assurés d’aller à Turin. Les joueurs pointant actuellement entre la 5e (Daniil Medvedev) et la 13e place (Matteo Berrettini) du classement « The Race » vont se disputer les quatre places restantes.