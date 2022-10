(Guadalaraja) La Canadienne Bianca Andreescu a été vaincue 6-4 et 6-4 par Jessica Pegula en huitièmes de finale de l’Omnium de Guadalaraja, jeudi.

La Presse Canadienne

Troisième tête de série, Pegula a eu l’avantage 4-2 pour les bris face à Andreescu, 59e au monde.

Chaque joueuse a obtenu quatre as et a commis quatre doubles fautes.

Pegula a pris l’avance 5-1 en deuxième manche, en route vers une neuvième présence en quarts de finale cette saison.

Sa prochaine rivale sera Sloane Stephens, victorieuse 7-6 (6) et 7-5 devant Caroline Garcia, sixième tête de série.

Championne à Flushing Meadows en 2017, Stephens est la 50e raquette au monde.

Jelena Ostapenko, qui a écarté Eugenie Bouchard la veille, a été battue 6-4 et 6-4 par Veronika Kudermetova. Celle-ci a obtenu 11 as et trois bris.