(Toronto) Le Canadien Daniel Nestor a été mis en nomination pour intronisation au Temple de la renommée du tennis international dans la catégorie « Joueurs » en vue de 2023.

La Presse Canadienne

Tennis Canada a annoncé la nouvelle dans un communiqué, lundi matin.

Nestor se joint à six candidats qui avaient déjà été en lice ainsi qu’à deux autres personnes dans la catégorie du tennis en fauteuil roulant.

Âgé de 50 ans, Nestor a connu une fructueuse carrière sur la scène internationale entre 1991 et 2018. Il a notamment remporté huit titres de double masculin et quatre de double mixte en tournois du Grand Chelem, en plus d’une médaille d’or olympique en double masculin, aux Jeux de Sydney en 2000 en compagnie du Québécois Sébastien Lareau. Il compte aussi à son palmarès quatre trophées de double des Finales du circuit de l’ATP.

Nestor a amassé un total de 91 titres de double, a occupé le sommet du classement du double pendant plus de 100 semaines et est devenu le premier joueur de l’ATP à remporter 1000 matchs de double.

Il a également été un pilier de l’équipe canadienne de la Coupe Davis, ayant participé à 53 rencontres, dont la demi-finale de 2013 contre la Serbie.

Être mentionné dans le même souffle que les meilleurs joueurs de tous les temps est très flatteur. Je suis très reconnaissant envers Dieu, ma famille, mes amis, mes entraîneurs et mes partenaires qui m’ont aidé à obtenir cette nomination. Daniel Nestor, dans le communiqué émis par Tennis Canada

Au cours des prochains mois, les candidatures seront évaluées par le groupe de vote officiel, qui comprend des journalistes de tennis, des historiens et des membres du Temple de la renommée.

Les amateurs pourront voter pour la catégorie des joueurs du 20 au 30 octobre.

Les trois candidats qui auront obtenu le plus de votes des amateurs se verront accorder des points de pourcentage supplémentaires à leur total du groupe de vote officiel.

Pour être intronisé au Temple de la renommée, un candidat doit recevoir un vote favorable d’au moins 75 % (du total du vote du groupe et des amateurs).