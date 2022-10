Omnium de San Diego

Iga Swiatek l’emporte en finale contre Donna Vekic

(San Diego) Et de huit titres en 2022 ! Toujours aussi dominatrice, la no 1 mondiale Iga Swiatek, championne à Roland-Garros et à l’Omnium des États-Unis, s’est adjugée dimanche le WTA 500 de San Diego (Californie), en écartant 6-3, 3-6, 6-0 la Croate Donna Vekic (77e).