(Sydney) Le joueur de tennis Nick Kyrgios va tenter de faire rejeter une accusation d’agression pesant contre lui en invoquant sa santé mentale, ont rapporté mardi des médias australiens.

Agence France-Presse

L’avocat de Kyrgios a représenté le sportif lors d’une audience dans un tribunal de Canberra, où le joueur australien est accusé de voie de fait simple.

Le finaliste de Wimbledon, dont la présence n’était pas requise lors de cette audience au caractère essentiellement administratif, se trouvait au Japon pour prendre part au tournoi de Tokyo.

Son avocat Michael Kukulies-Smith a demandé un report pour permettre une évaluation de la santé mentale de Nick Kyrgios, selon plusieurs médias, dont le diffuseur public ABC et le Sydney Morning Herald.

M. Kukulies-Smith a déclaré que les problèmes de santé mentale de son client sont connus et qu’il tenterait d’obtenir un non-lieu à une date ultérieure, selon les médias.

L’affaire concernant le joueur de tennis de 27 ans serait liée à une agression datant de décembre 2021.

Le numéro 20 mondial, qui participe à son premier tournoi depuis sa défaite en quart de finale des Internationaux des États-Unis le mois dernier, a déclaré qu’il s’occupait de cette affaire « depuis des mois », mais qu’il la prenait « au jour le jour ».

« Il n’y a que peu de choses que je peux contrôler et je prends toutes les mesures nécessaires pour y faire face en dehors du court », a déclaré Kyrgios aux journalistes à Tokyo.

« Je suis ici à Tokyo et j’essaie simplement de jouer un bon tennis, de continuer sur ma lancée et de faire mon travail », a indiqué Kyrgios, l’une des figures les plus polarisantes du tennis.

La prochaine audience est prévue le 3 février.