Trois des quatre joueurs de la formation canadienne qui participera à la Coupe Davis à compter de mardi sont Québécois. Pour Alexis Galarneau, c’est la preuve que Tennis Québec a réussi sa mission.

Nicholas Richard La Presse

Félix Auger-Aliassime, de Québec, Alexis Galarneau, de Laval, et Gabriel Diallo, de Montréal, représenteront l’unifolié à Valence, en Espagne, pour la phase de groupes de la finale de la Coupe Davis. Même Vasek Pospisil, de la Colombie-Britannique, est presque parfait dans la langue de Molière et il s’est développé en majeure partie à Montréal. C’est pourquoi cette équipe a une identité bien particulière et qui rend fier Galarneau.

« C’est chouette d’être sur l’équipe et de parler français. Ce sont de beaux moments, on se rappelle de beaux souvenirs », a-t-il expliqué au téléphone lundi midi.

Parmi ces souvenirs, il se rappelle les tournois qu’il a disputés, plus jeune, avec Tennis Québec. Notamment les tournois pour les 12 ans et moins. C’est là qu’il avait rencontré celui qui est aujourd’hui l’un de ses plus proches amis, Félix Auger-Aliassime.

Sans l’aide de la fédération, il n’aurait jamais fait cette rencontre et le tennis québécois ne serait pas là où il est aujourd’hui.

PHOTO JERRY LAI, USA TODAY SPORTS Félix Auger-Aliassime

« On a tous eu cette première impression de faire partie de la fédération via l’équipe québécoise. Ça nous donne aussi envie de continuer au plus haut niveau et de percer dans le tennis, tellement les camps qu’on avait était bien organisés. Pouvoir compétitionner contre les meilleurs de la planète, c’était super. Les camps d’Équipe Québec ont joué un gros rôle sur le tennis québécois », a indiqué Galarneau.

D’ailleurs, le fait français au sein de l’équipe pourrait être à l’avantage de la formation qui tentera d’accéder à la phase finale qui aura lieu en novembre. Pour ce faire, elle devra rivaliser avec l’Espagne, la Serbie et la Corée du Sud dans le groupe B.

L’esprit de corps et la camaraderie entre les compatriotes pourraient leur donner une chance : « Je pense que ça va être la clé cette semaine », a ajouté celui qui en sera à une deuxième expérience au plus gros tournoi par équipe au monde.

Selon ses dires, la chimie d’équipe est impeccable et la relation entre chaque coéquipier est à son meilleur. « Ce seront les équipes qui seront capables de revenir avec le plus d’énergie, le meilleur esprit d’équipe et l’envie de se battre pour ses coéquipiers qui gagneront. Je pense qu’à date, on fait vraiment un bon boulot. »

Un rôle différent

Il s’est passé bien des choses depuis l’hiver passé lorsque Galarneau a joué pour la première fois en Coupe Davis. L’athlète de 23 ans a atteint une finale d’un tournoi Challenger, mais il est surtout devenu l’un des favoris de la foule à l’Omnium Banque Nationale de Montréal en chauffant Grigor Dimitrov sur le court central du stade IGA.

Sa vie a changé, mais son statut aussi. Sa place dans l’équipe était presque garantie tellement son jeu inspire confiance. Il a grimpé dans la hiérarchie de Tennis Canada et il estime qu’il pourrait être en mesure de poursuivre sur sa lancée en Europe : « J’étais confiant de pouvoir rejouer, mais il y a beaucoup de joueurs canadiens qui jouent bien en ce moment. J’ai confiance en mes moyens, mais je dois donner le crédit à tous mes coéquipiers qui jouent super bien, alors je ne le tenais pas pour acquis. »

Il est à même de constater l’avant- et l’après-Montréal. « J’ai encore plus confiance en mes moyens. Je crois encore plus que jamais que je peux percer le top 30. Sinon, dans mon environnement, on est un peu plus débordés avec les demandes d’entrevue ou de potentielles commandites », a révélé le Québécois.

Il aura l’intention de faire sa marque en Espagne cette semaine dans un format qui lui colle bien. À l’Université d’État de Caroline du Nord, dans la NCAA, il a joué en équipe et il croit que cette expérience pourra servir à Auger-Aliassime et Diallo, moins habitués à ce genre de format.

Le Canada disputera son premier match contre la Corée du Sud mardi, puis affrontera l’Espagne vendredi et la Serbie samedi.