Quatre mois après avoir effectué un retour au jeu, la sensation ontarienne Bianca Andreescu soutient être gonflée à bloc pour le dernier tournoi majeur de la saison.

Abdulhamid Ibrahim La Presse Canadienne

La native de Mississauga aborde les Internationaux des États-Unis, qu’elle a gagnés en 2019, confiante, après un parcours encourageant à l’Omnium Banque Nationale.

« Je sais que je peux battre n’importe quelle joueuse sur le circuit, a dit Andreescu en prévision du tournoi qui se mettra en branle lundi à New York. Je dois simplement me concentrer sur la tâche devant moi et être dans un bon état d’esprit. Je crois en moi, en mes capacités. Je suis moi-même mon plus grand défi.

Je suis absolument plus confiante actuellement que je l’ai été toute l’année, ce qui est super parce que j’ai vécu beaucoup de moments difficiles l’an dernier. Bianca Andreescu

Andreescu, qui est âgée de 22 ans, a participé à l’Omnium Banque Nationale, qu’elle a aussi gagné en 2019, après s’être remise d’un problème au dos qui l’avait assaillie la semaine précédente.

Si la douleur au dos ne l’a pas dérangée à Toronto, le temps nécessaire pour récupérer a coupé dans son temps de préparation. Elle a ensuite été embêtée par différents problèmes lors de son match de premier tour contre Daria Kasatkina, alors numéro 9 au monde.

Andreescu s’est imposée même si elle « voyait double » lors du bris d’égalité en première manche et était victime « d’étourdissements ». Elle n’a pas baissé les bras et a fait preuve de persévérance.

Après une victoire contre la Française Alizé Cornet, Andreescu a finalement rendu les armes au troisième tour contre la Chinoise Zheng Qinwen.

« Quand vous jouez contre des joueuses bien classées et que vous vous en tirez, ça aide, a dit Andreescu, présentement 50e au monde. Daria Kasatkina venait de gagner (à San Jose, en Californie) et elle avait le vent dans les voiles en arrivant au tournoi. Cette victoire m’a démontré que mon niveau était bon et que je peux accomplir de belles choses.

« Même mon match contre Alizé, j’avais perdu deux fois contre elle et c’était bien d’avoir ma revanche. Puis mon adversaire suivante a très bien joué. J’ai gagné la deuxième manche et j’ai démontré du caractère. »

Maintenant que la douleur au dos est chose du passé, Andreescu vise un deuxième titre du Grand Chelem.

Je veux gagner le tournoi, absolument ! Quand je commence un tournoi, j’ai toujours l’objectif de le gagner, a-t-elle dit. Évidemment, il y a tout un processus et je dois m’amuser sur le terrain. Je veux me donner à 100 %, bien me préparer et tout donner jusqu’à la fin. C’est ce qui est important pour moi, en plus de rester en santé. Bianca Andreescu

Andreescu a remonté la pente cette saison, grimpant de 71 échelons au classement mondial depuis son retour au jeu au Grand Prix de tennis Porsche, en avril. Il s’agissait pour elle d’un premier tournoi depuis décembre 2021, alors qu’elle souhaitait prendre une pause pour sa santé mentale et son bien-être physique.

Au premier tour à New York, lundi, Andreescu croisera le fer avec la Française Harmony Tan, 111e au monde.