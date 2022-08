(New York) L’ex-no 1 mondiale et double championne en tournois du Grand Chelem Victoria Azarenka a été écartée mercredi d’une rencontre caritative devant servir à amasser des fonds pour l’Ukraine devant être présentée en marge des Internationaux des États-Unis.

Associated Press

Azarenka est de la Biélorussie, qui a aidé la Russie à lancer son invasion de l’Ukraine en février. Au moins une joueuse de l’Ukraine, Marta Kostyuk, a remis en question la présence d’une joueuse de la Biélorussie au match « Tennis Plays for Peace », prévu mercredi soir sur le court Louis-Armstrong de Flushing Meadows.

La fédération américaine de tennis (USTA) a indiqué qu’après « avoir considéré avec attention la situation et dialogué avec les parties impliquées », Azarenka a été retirée de l’évènement. L’USTA croit qu’en raison de la sensibilité des joueurs ukrainiens et du conflit toujours en cours, « il s’agit de la bonne décision à prendre ».

Azarenka et tous les joueurs de la Biélorussie et de la Russie n’ont pas pu prendre part au tournoi de Wimbledon, mais l’USTA a annoncé en juin que ces athlètes pourraient être à Flushing Meadows.

La Biélorusse a gagné les Internationaux d’Australie en 2012 et 2013, en plus d’être finaliste aux Internationaux des États-Unis en 2012, 2013 et 2020.

Rafael Nadal, Coco Gauff, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek et la Montréalaise Leylah Annie Fernandez doivent participer à la soirée de mercredi, dont 100 % des recettes amassées grâce à la vente de billets, aux coûts de 25 et 50 $ US, seront remises à une œuvre caritative internationale.

L’USTA espère amasser 2 millions pour l’Ukraine pendant la durée des Internationaux des États-Unis, qui se mettront en branle lundi.