(Wimbledon) Novak Djokovic et Nick Kyrgios ont déjà été comme chien et chat.

Howard Fendrich Associated Press

Les deux joueurs qui s’affronteront en finale à Wimbledon dimanche ont maintenant développé une sorte de « bromance », comme l’a dit Kyrgios récemment.

« Tout le monde sait que nous ne pouvions nous sentir à une certaine époque, a dit l’Australien âgé de 27 ans, dont ce sera la première participation à une finale de Grand Chelem — et la 32e pour Djokovic. C’était bon pour le sport. Chaque fois que nous nous affrontions, on sentait une hausse de l’animosité. Ça intéressait les médias, les spectateurs, tout le monde. »

Kyrgios, qui est connu pour son franc-parler, a été particulièrement incisif envers Djokovic après que le Serbe eut organisé un tournoi caritatif en pleine pandémie de coronavirus en 2020. Puis, en janvier 2022, Kyrgios est soudainement venu à la défense de Djokovic après qu’il eut pris la décision de ne pas se faire vacciner contre la COVID-19, ce qui a entraîné une saga juridique et ultimement son expulsion de Melbourne à la veille des Internationaux d’Australie.

Donc, où en est la relation aujourd’hui ?

« Nous nous entendons beaucoup mieux qu’auparavant », a résumé le Djoker.

Kyrgios a été plus expressif à ce sujet.

« Nous nous échangeons souvent des messages en conversation privée sur Instagram et les autres plateformes. C’est très étrange, a confié le 40e joueur mondial. Et plus tôt cette semaine, il m’a dit : “ J’espère qu’on se verra dimanche ”. »

Ce qui sera de toute évidence le cas sur le court central par un beau dimanche après-midi, avec un enjeu de taille.

Djokovic, le no 1 mondial, pourrait décrocher un quatrième titre consécutif au All England Club, et un septième au total (le record pour un tennisman appartient à Roger Federer, avec huit).

PHOTO TOBY MELVILLE, REUTERS Novak Djokovic

Le tennisman âgé de 35 ans pourrait aussi obtenir son 21e titre majeur en carrière, ce qui lui permettrait de rompre l’égalité avec Federer et de s’approcher à un seul de l’Espagnol Rafael Nadal. Ce dernier s’est retiré de son match de demi-finales contre Kyrgios en raison d’une déchirure à un muscle abdominal.

Et il y a un autre facteur à prendre en compte : Djokovic ignore à quel moment il pourra de nouveau participer à un tournoi du Grand Chelem, le type de tournois qui compte le plus pour lui. Présentement, il est interdit de séjour aux États-Unis puisqu’il n’est pas vacciné, ce qui signifie qu’il ne pourrait se rendre à New York pour les Internationaux des États-Unis en août.

Et on ignore toujours s’il pourra se rendre en Australie en 2023, puisque son visa a été révoqué cette année.

« À ce stade-ci de ma carrière, chaque match, chaque Grand Chelem est énorme. J’ignore combien de fois je pourrai encore participer à des tournois majeurs, et décrocher des titres », a rappelé Djokovic après avoir disposé du favori local, Cameron Norrie, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 en demi-finales vendredi.

« Donc, évidemment, j’approche chaque match de façon positive, avec confiance et avec une volonté renouvelée de l’emporter, a expliqué Djokovic, qui connaît présentement une séquence de 27 victoires à Wimbledon. Je ne veux pas entrer dans les détails et les routines qui me permettent de me sentir bien et d’être parfaitement préparé [pour la finale]. Mais je fais certaines choses afin d’être bien préparé physiquement, mentalement et émotionnellement.

« Mais une chose est certaine, a poursuivi Djokovic. Il y aura des feux d’artifice, émotionnellement, des deux côtés du filet. »