La Canadienne de 21 ans effectuera son retour au jeu cette semaine

Nicholas Richard La Presse

Depuis la dernière fois qu’elle a joué, en octobre, Bianca Andreescu s’est faite très discrète. Elle a préféré se retirer des projecteurs pour pouvoir mieux travailler sur elle-même. C’est donc une joueuse transformée et plus en paix que jamais qui s’est inscrite au tournoi de Stuttgart, cette semaine, pour effectuer son retour au jeu. Elle s’y présente aussi avec le nouveau statut d’autrice de livre jeunesse.

Même si elle a été tenue à l’écart, les six derniers mois n’ont pas été de tout repos pour la joueuse de 21 ans. Après des ennuis de santé récurrents et des retours au jeu reportés, la gagnante de l’édition 2019 des Internationaux des États-Unis est fin prête à renouer avec l’action.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Bianca Andreescu s’est blessée à un pied après une longue course lors de son match face à la Tunisienne Ons Jabeur, à l’Omnium Banque Nationale, le 12 août dernier.

Elle se trouvait à Majorque, en Espagne, à l’Académie Rafael Nadal, lorsque jointe par La Presse, une semaine avant son retour au jeu.

« Depuis que je suis ici, beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire qu’ils avaient hâte à mon retour, qu’ils s’ennuyaient de moi et que c’était chouette de me voir à l’entraînement. C’est génial d’avoir cette connexion avec les partisans, je m’en ennuyais. »

Actuellement 120e au classement de la WTA, la Canadienne n’est plus la même joueuse qu’à l’automne dernier.

Son ton de voix posé, son choix de mots, son rire omniprésent et la qualité de ses réflexions à l’autre bout du fil témoignent de la maturité et de la paix d’esprit qu’elle a pu acquérir pendant sa période d’absence.

Le temps est un paradoxe fabuleux. Six mois, c’est long et court à la fois. L’essentiel, pour Andreescu, est d’avoir pu progresser et trouver la meilleure manière de rentabiliser ces longues semaines à l’écart.

Je me sens plus en paix que jamais. Ça n’a pas été nécessairement facile de me rendre à ce point-ci, mais c’est un sentiment fantastique et je ne pensais pas que j’aurais pu me sentir aussi bien aussi rapidement. Bianca Andreescu

Dernièrement, l’Ontarienne a choisi de se concentrer uniquement sur l’essentiel. Elle a restructuré la manière de gérer sa carrière, ainsi que sa vie personnelle et professionnelle. Selon elle, la vie est une question de constance, de progrès et d’apprentissage.

Elle admet avoir appris énormément sur elle-même. Le fait d’avoir passé tellement de temps à l’extérieur des courts lui aura été grandement bénéfique pour prendre conscience des différents aspects de la vie d’une athlète professionnelle, championne et prometteuse.

Gloire et jeunesse

Même si elle a vécu des moments de gloire et qu’elle gagne bien sa vie, Andreescu a tout juste 21 ans. Elle est, malgré tout, une jeune adulte qui apprend encore à gérer le quotidien hors du commun dans lequel elle vit.

C’est pourquoi revenir là où elle se sent le mieux, sur un terrain de tennis, lui fera le plus grand bien et viendra boucler la boucle de cette demi-année passée à apprendre sur elle-même. « À travers tout le travail que j’ai effectué, je suis toujours à la recherche de satisfaction et du sentiment du devoir accompli. »

Elle effectuera son retour au tournoi de Stuttgart, en Allemagne, un tournoi sur terre battue relativement important qui attire les meilleures joueuses de la planète.

Néanmoins, Andreescu n’a pas envie de se faire trop d’attentes. Elle sait que chaque fois qu’elle joue, elle subit de la pression, c’est inévitable. C’est pourquoi elle ne veut pas s’en ajouter davantage, mais elle n’hésitera pas à s’en nourrir. Ce qu’elle veut par-dessus tout, c’est retrouver le plaisir qu’elle avait à pratiquer son sport favori et se sentir bien physiquement et mentalement sur le terrain.

Si je peux aller sur le terrain et jouer du mieux que je peux avec la préparation que j’ai eue, ce sera suffisant pour moi. Bianca Andreescu

En revanche, elle ne s’en cache pas, elle veut réintégrer le top 10 et remporter d’autres tournois. Cette saison ou la prochaine.

De son propre aveu, elle joue « vraiment bien », sa préparation a été plus qu’adéquate, et l’envie de compétitionner à nouveau la motive énormément.

« Je m’ennuie de l’action, de la préparation et des partisans ! Je ne pourrais jamais oublier tout l’amour que j’ai reçu depuis le début de ma carrière. Ça me manque terriblement. »

De la raquette au crayon

Bianca Andreescu a aussi profité de sa pause de six mois pour concrétiser un projet qu’elle avait en tête depuis longtemps : la création d’un livre.

« Vers l’âge de 15 ou 16 ans, j’ai fait un rêve dans lequel j’écrivais mon propre livre et je me rappelle en avoir parlé à ma mère le lendemain. Elle m’a dit : “Pourquoi on ne le ferait pas ?” Sauf qu’à l’époque, je n’avais pas beaucoup de choses à dire », explique-t-elle en riant.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE INSTAGRAM DE BIANCA ANDREESCU Bianca Andreescu est l’autrice d’un livre qui s’adresse principalement aux enfants.

Le livre s’intitule Bibi’s Got Game et s’adresse principalement aux enfants. Il s’agit d’un livre illustré qui raconte son parcours. Il sera disponible en librairie dès le 1er mai, un peu plus de deux ans après la première ébauche du projet.

Avec ce livre, elle souhaite rejoindre un auditoire beaucoup plus large que sa base partisane, en plus de vouloir inspirer les jeunes autrement qu’avec une raquette entre les mains.

Je voulais créer quelque chose d’universel, avec des images, pour que le plus de gens possible puissent s’y reconnaître. Bianca Andreescu

Ce livre traite de différents sujets, comme l’importance de la méditation, de la visualisation, de la manière de s’entraîner, en plus de procurer différents outils pour mieux réussir. Question d’inciter les lecteurs à ne jamais abandonner, à suivre leurs rêves et à se bâtir un entourage solide. « C’est ultra important, et je pense que c’est tout ça mis ensemble qui peut expliquer le succès que j’ai obtenu jusqu’à maintenant. »

Dans cet ouvrage, il n’est pas question explicitement de la pandémie. Néanmoins, au sortir de cette période qui continue d’affecter le moral d’une tonne de gens, Andreescu croit que les conseils qu’elle présente avec ce projet pourraient aider de nombreuses personnes à retrouver une certaine paix d’esprit. Du moins, pour elle, ç’a été une priorité tout au long du processus de création.

« L’idée, c’est aussi de se rappeler de choses pour lesquelles on est reconnaissants. De juste calmer ou reposer notre esprit. Personnellement, ça m’aide à me concentrer sur le moment présent, mon intuition est meilleure, j’ai de meilleures idées, et c’est crucial dans les vies occupées que l’on mène. »

Elle avoue qu’il s’est écoulé beaucoup de temps entre le premier jet du livre et sa publication. C’est simplement parce qu’elle voulait s’approcher le plus possible de la perfection.

« J’espère vraiment que mon retour au jeu et la sortie du livre vont bien s’articuler parce que oui, j’ai été longtemps sans jouer, mais dans le livre, il est question de ne jamais abandonner et de suivre ses rêves, et je pense que mon retour illustre ça d’une certaine manière. »

C’est aussi ça, la nouvelle Bianca Andreescu. Une athlète qui veut revenir au sommet, mais qui veut surtout bien prendre son temps à chaque étape pour devenir la meilleure version d’elle-même.