Quatrième joueur au monde, Rafael Nadal s’est rendu en finale à Miami en 2005, 2008, 2011, 2014 et 2017.

(Miami) Rafael Nadal s’est retiré de l’Omnium de Miami qui se tiendra au Hard Rock Stadium, du 23 mars au 3 avril.

Associated Press

Finaliste cinq fois au tournoi, Nadal n’a pas joué à Miami depuis 2017.

Le tournoi doit donc composer avec l’absence des deux gagnants de la première étape du Grand chelem.

Nadal a triomphé à Melbourne, établissant un record avec un 21e titre majeur. Ashleigh Barty s’est aussi décommandée, en vue de Miami.

Novak Djokovic a annoncé cette semaine qu’il ne serait pas au tournoi lui non plus. Étant non vacciné, il ne peut pas entrer aux États-Unis.

« Nous allons certainement ressentir l’absence de “Rafa”, a mentionné le directeur du tournoi, James Blake. Il a beaucoup de supporters par ici et nous espérons le revoir l’an prochain. »

Nadal prend part au tournoi d’Indian Wells. Il affronte Sebastian Korda au deuxième tour, samedi.

