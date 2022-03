(Montréal) La Lavalloise Leylah Annie Fernandez et la Vancouvéroise Rebecca Marino seront les têtes d’affiche de l’équipe canadienne lors des qualifications de la Coupe Billie Jean King contre la Lettonie le mois prochain.

La Presse Canadienne

L’Ottavienne Gabriela Dabrowski, la Montréalaise François Abanda et l’Ontarienne Carol Zhao compléteront l’équipe pour cette rencontre qui sera disputée les 15 et 16 avril au Colisée du Pacifique, à Vancouver.

Fernandez, qui occupe le 21e rang mondial, s’aligne avec l’équipe canadienne pour la quatrième fois de sa carrière. Elle a remporté ses trois derniers duels à cette compétition — une victoire surprise contre Belinda Bencic, en 2020, et deux gains en trois manches aux dépens des Serbes Olga Danilovic et Nina Stojanovic en 2021. La joueuse de 19 ans vient de remporter son deuxième titre WTA en carrière, dimanche, au tournoi de Monterrey.

« J’ai toujours beaucoup de plaisir à prendre part à ces tournois et je me réjouis de pouvoir enfin jouer à la maison, a mentionné Fernandez dans le communiqué de Tennis Canada. Porter les couleurs du Canada sur le terrain est un honneur et j’ai bien hâte de le faire devant un public canadien. »

Marino, 123e joueuse mondiale, prendra part à sa neuvième rencontre de la Coupe Billie Jean King et à sa première au Canada, qui plus est, dans sa ville natale. Elle vient tout juste d’être sacrée championne d’un tournoi Challenger disputé en Californie.

L’équipe canadienne pourra également compter sur la vaste expérience de Dabrowski, spécialiste du double. Depuis 2013, elle a participé à 16 rencontres de la Coupe Billie Jean King et possède une fiche de 8 victoires et 7 défaites.

Abanda participera pour sa part à une cinquième rencontre au Canada et à la huitième de sa carrière. La joueuse de 25 ans a toujours offert son meilleur tennis lorsqu’elle défend les couleurs du Canada et possède une fiche de sept gains et quatre défaites. Elle a enregistré sa plus récente victoire lors des Finales de 2021 contre Fiona Ferro (4-6, 6-4, 6-4) et a ainsi contribué au triomphe du Canada aux dépens de la France, championne de 2019.

Zhao, âgée de 26 ans, présente une fiche de deux victoires et trois défaites à ce tournoi, ses deux gains ayant été obtenus en double aux côtés de Dabrowski. Cette année, elle compte déjà un titre en double lors d’un tournoi ITF à Cancún, au Mexique.

Le Canada et la Lettonie s’affronteront pour la première fois. Le Canada occupe actuellement le 9e rang des classements de la Coupe Billie Jean King, tandis que la Lettonie est 14e. La composition de l’équipe lettone sera annoncée plus tard en mars.

« Pour certaines filles de l’équipe, moi comprise, il s’agira d’une première rencontre à domicile, a commenté la capitaine Heidi El Tabakh. Nous sommes convaincues que Leylah, Gabriela, Rebecca, Françoise et Carol fourniront tous les efforts nécessaires pour permettre au Canada de se qualifier pour les Finales de la Coupe Billie Jean King. »

Les gagnantes de cette rencontre se qualifieront pour les Finales de novembre prochain.