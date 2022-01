PHOTO SIMON BAKER, ASSOCIATED PRESS

Danielle Collins rejoint Barty et Keys dans le carré d’as

(Melbourne) L’Américaine Danielle Collins a rejoint sa compatriote Madison Keys et l’Australienne Ashleigh Barty dans le carré d’as du tableau féminin des Internationaux d’Australie.

La Presse Canadienne

Collins a fait basculer le match en sa faveur avec un bris de service opportun lors de la dernière partie de la première manche, en route vers un gain de 7-5 et 6-1 aux dépens de la Française Alizé Cornet, mercredi à Melbourne.

La joueuse de 28 ans égale ainsi son meilleur résultat en carrière à Melbourne Park alors qu’elle avait atteint la ronde demi-finale en 2019. Il s’agit aussi de son meilleur résultat en carrière en grand chelem.

Collins a subi une intervention chirurgicale l’an dernier pour traiter une endométriose qui lui causait de graves douleurs lors de la saison 2021.

« C’est une sensation incroyable, particulièrement après avoir traversé les problèmes de santé que j’ai eus, a-t-elle commenté dans son entrevue d’après-match sur le court. C’est très gratifiant d’être en mesure de revenir à ce niveau et de compétitionner comme je l’ai fait et d’être plus en forme que jamais. »

Collins affrontera la gagnante du duel entre Iga Swiatek et Kai Kanepi alors que Keys affrontera Barty dans l’autre demi-finale.

La défaite de Cornet a stoppé la belle aventure de la Française qui disputait sa première ronde quart de finale en grand chelem à sa 63e participation. Durant son parcours, Cornet a éliminé la double championne en grand chelem Simona Halep au quatrième tour. Selon la WTA, Cornet devrait effectuer un retour dans le top-50 lors de la mis à jour du classement des joueuses.