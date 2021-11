(Guadalajara) Paula Badosa a amorcé le match lentement, mais elle a gagné 10 parties de suite pour surprendre la favorite Aryna Sabalenka en deux manches de 6-4, 6-0, jeudi, lors des Finales de la WTA.

Associated Press

Sabalenka, la deuxième raquette au monde, a dominé le début de match en prenant les devants 4-2, mais Badosa s’est ressaisie et elle a gagné quatre jeux de suite pour remporter la première manche.

L’Espagnole n’a ensuite pas levé le pied de l’accélérateur et elle a enregistré trois bris au deuxième set.

Sabalenka, qui a triomphé à Abou Dabi et à Madrid cette saison, est la favorite à Guadalajara en raison du retrait de l’Australienne Ashleigh Barty.

Barty a choisi de ne pas défendre son titre en raison des restrictions liées à la COVID-19 et la quarantaine obligatoire. L’Australienne avait dû se placer en quarantaine pendant deux semaines après avoir participé aux Internationaux de tennis des États-Unis, en septembre, et elle ne voulait pas le refaire.

Badosa a éclos cette saison, après avoir commencé l’année au 70e rang mondial. Elle se mesurera à la Grecque Maria Sakkari lors de son deuxième match.

Sakkari a utilisé son solide premier service pour étendre sa domination sur l’ancienne championne de Roland-Garros Iga Swiatek dans une victoire de 6-2, 6-4, plus tôt jeudi.

PHOTO HENRY ROMERO, REUTERS Maria Sakkari

Sakkari, 26 ans, qui connaît une année exceptionnelle, avait également évincé Swiatek en deux manches lors des quarts de finale de Roland-Garros et des demi-finales d’Ostrava, cette année. Sakkari a commencé l’année au 21e rang et bien qu’elle n’ait remporté aucun titre cette saison, elle a atteint la finale à Ostrava et les demi-finales des Internationaux des États-Unis, du tournoi de Roland-Garros et du tournoi de Miami pour devenir la première Grecque à se qualifier pour les Finales de la WTA.

Swiatek, qui a remporté des titres à Adélaïde et à Rome, en 2021, fait également ses débuts au tournoi de fin de saison.

Sakkari a remporté 26 des 27 points lors de son premier service et a brisé le service de son adversaire lors des troisième et septième jeux de la première manche.

« Je crois que de trouver la bonne façon de servir ici, c’est probablement la clé du succès. Tu peux établir tes points de la façon dont tu le souhaites. D’avoir un pourcentage de la sorte, ça aide tellement ton jeu », a expliqué Sakkari.

Elle a ensuite réussi un autre bris de service pour prendre une avance de 4-3 dans la seconde manche.

Le tournoi, qui a été annulé l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19, comprend une phase de groupes avant les demi-finales.

Les Finales de la WTA se jouent à Guadalajara pour cette année seulement. L’évènement doit revenir à Shenzhen, en Chine, en 2022.