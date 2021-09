(New York) Un séjour new-yorkais de rêve se poursuit pour Botic Van de Zandschulp.

Classé 117e au monde, le Néerlandais de 25 ans a battu dimanche la 11e tête de série, l’Argentin Diego Schwartzmann.

Van de Zandschulp a gagné 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 et 6-1, en quatre heures et 22 minutes.

Le Néerlandais a prévalu 7-4 pour les bris, 55-30 pour les coups gagnants et 15-1 pour les as. Malgré 72 fautes directes, le voilà au tour suivant.

Il aura une lourde tâche en quarts de finale en affrontant la deuxième tête de série, Daniil Medvedev.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Daniil Medvedev

Le Russe a réglé le cas de Daniel Evans 6-3, 6-4 et 6-3, grâce notamment à cinq as et 13 bris.

Les trois quarts des montées au filet de Medvedev ont été fructueuses (18 en 24).

Medvedev est passé en quarts de finale pour la troisième année d’affilée à New York.

En soirée, l’Espagnol de 18 ans Carlos Alcaraz tentera lui aussi de prolonger un séjour enchanté.

Le tombeur de Stefanos Tsitsipas affrontera l’Allemand Peter Gojowczyk.

Jack Sock a dû se retirer du double en raison d’une blessure subie la veille en simple, contre l’Allemand Alexander Zverev.

Sock a semblé se blesser à une jambe ou à l’aine tôt dans la rencontre.

Zverev menait 3-6, 6-2, 6-3 et 2-1 lorsque l’Américain a lancé la serviette.

Chez les dames, l’Ukrainienne Elina Svitolina a défait la gagnante de deux tournois majeurs Simona Halep 6-3, 6-3, accédant aux quarts de finale.

PHOTO SETH WENIG, AP Elina Svitolina

Svitolina n’a jamais remporté un tournoi de prestige. Elle s’était déjà inclinée à deux reprises devant Halep, 12e tête de série, en tournois du Grand Chelem.

Médaillée de bronze à Tokyo, Svitolina n’a pas concédé de set à Flushing Meadows, où sa première victime a été la Canadienne Rebecca Marino.

La championne en titre Naomi Osaka et la favorite Ashleigh Barty ne sont plus dans la course.

La deuxième tête de série, Aryna Sabalenka, a rendez-vous avec la Belge Elise Mertens plus tard dimanche.

Le programme de soir finira par un duel entre la Tchèque Barbora Krejcikova et l’Espagnole Garbine Muguruza.