(New York) Un premier aspirant au titre masculin des Internationaux des États-Unis a fait ses valises, vendredi.

Associated Press

Le Grec Stefanos Tsitsipas, troisième tête de série du tournoi, a été surpris par l’Espagnol de 18 ans Carlos Alcaraz en cinq manches de 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0-6, 7-6 (5), au troisième tour.

Tsitsipas, qui d’entrée de jeu avait eu besoin de puiser dans toutes ses ressources pour vaincre le Britannique Andy Murray en cinq sets, a raté l’occasion d’accéder au quatrième tour à Flushing Meadows pour une première fois en carrière.

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas

Alcaraz, qui participe aux Internationaux des États-Unis pour une première fois, s’est ressaisi après une quatrième manche au cours de laquelle rien n’allait de son côté. Au bris d’égalité du cinquième set, il a obtenu deux mini-bris pour prendre les devants 6-3 et il a fermé les livres à sa troisième balle de match.

« J’étais un peu atterré après la quatrième manche, mais je remercie la foule de m’avoir encouragé à me dépasser au set ultime », a mentionné Alcaraz.

Alcaraz est devenu le plus jeune joueur à atteindre la quatrième ronde à New York depuis Pete Sampras et Michael Chang, en 1989. Il croisera maintenant le fer avec le qualifié allemand Peter Gojowczyk.

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, AGENCE FRANCE-PRESSE Carlos Alcaraz

Tsitsipas a joué devant une foule plutôt hostile, notamment en raison de ses longues pauses à la salle de bain — que Murray a d’ailleurs critiquées plus tôt cette semaine.

« Je prends mes pauses à la salle de bain comme tout athlète normal. J’ai simplement changé mes vêtements pendant ma pause, a exprimé le Grec. Tout est contre moi pour aucune raison valable. »

Le Russe et deuxième tête de série Daniil Medvedev a poursuivi son parcours plutôt facile jusqu’ici en s’imposant 6-0, 6-4, 6-3 contre l’Espagnol Pablo Andujar.

Finaliste à New York en 2019, Medvedev a perdu seulement 22 jeux en trois matchs depuis le début du tournoi.

Medvedev affiche un dossier de 16-4 aux Internationaux des États-Unis.

PHOTO KENA BETANCUR, AGENCE FRANCE-PRESSE Daniil Medvedev

Au prochain tour, Medvedev se mesurera au vainqueur du duel entre le Britannique Daniel Evans, 24e tête de série, et l’Australien Alexei Popyrin.

Quelques minutes après la victoire d’Alcaraz, l’Argentin Diego Schwartzman (no 11) a battu le Slovaque Alex Molcan 6-4, 6-3, 6-3 pour passer au quatrième tour.

Halep s’en tire

Simona Halep a bataillé ferme lors d’un interminable bris d’égalité en première manche et elle a éventuellement éliminé Elena Rybakina 7-6 (11), 4-6, 6-3, se qualifiant pour la quatrième ronde des Internationaux des États-Unis pour la première fois en cinq ans.

Halep, 12e tête de série, a eu besoin de sept balles de manche pour finalement remporter le bris d’égalité. Elle avait concédé un bris à zéro alors qu’elle servait pour la manche à 6-5.

Elle a éventuellement gagné quand Rybakina a commis une double faute, et elle a obtenu son billet pour les huitièmes de finale pour la première fois depuis qu’elle a disputé les quarts de finale en 2016.

Halep, championne de deux titres du Grand Chelem, s’était inclinée dès le premier tour aux Internationaux des États-Unis en 2017 et 2018.

PHOTO DANIELLE PARHIZKARAN, USA TODAY SPORTS Simona Halep

Rybakina, 19e tête de série, a été quart de finaliste à Roland-Garros, après une victoire contre Serena Williams.

Dans un autre match en après-midi, Garbine Muguruza a égalé son meilleur parcours à New York en accédant au quatrième tour.

La double championne en Grand Chelem a vaincu Victoria Azarenka 6-4, 3-6, 6-2.

Muguruza a déjà triomphé à Wimbledon et Roland-Garros, mais l’Espagnole, neuvième tête de série, s’est qualifiée pour la quatrième ronde à Flushing Meadows une seule fois, en 2017.

Azarenka a été finaliste à New York l’an dernier pour la troisième fois. La Biélorusse, 18e tête de série, a cédé la victoire en commettant une double faute sur une balle de match.

Au prochain tour, Muguruza affrontera la Tchèque Barbora Krejcikova, championne à Roland-Garros.

Krejcikova, huitième tête de série, a atteint le quatrième tour à ses débuts à New York grâce à une victoire de 6-4, 6-2 contre la Russe Kamilla Rakhimova.

L’Allemande Angelique Kerber a quant à elle vaincu l’Américaine Sloane Stephens en trois manches de 5-7, 6-2, 6-3, dans un duel opposant deux anciennes championnes du tournoi.

Kerber, 16e tête de série, aura comme possible récompense de se mesurer à la Japonaise Naomi Osaka, championne en titre à Flushing Meadows.

Kerber a eu raison de Stephens pour seulement une deuxième fois en sept affrontements en carrière.