(Dubaï, Émirats arabes unis) Eugenie Bouchard a franchi avec succès la première étape en vue d’obtenir son laissez-passer pour les Internationaux d’Australie. La Québécoise a vaincu l’Australienne Abbie Myers 6-2, 6-3 au tournoi de qualifications en vue du premier tournoi du Grand Chelem de la saison.

La Presse Canadienne

Bouchard, 141e joueuse mondiale, a réussi deux as et elle a gagné six de ses huit balles de bris. Mardi, elle a rendez-vous avec la Chinoise Yue Yuan, qui a eu raison de la Polonaise Maja Chwalinska (6-4, 6-2).

La Torontoise Rebecca Marino a aussi gagné son premier match de qualification, disposant de la Roumaine Jaqueline Cristian 6-4, 6-4.

Chez les hommes à Doha, l’Ontarien Brayden Schnur s’est incliné face à l’Indien Prajnesh Gunneswaran 6-4, 4-6, 6-2.

Les Internationaux d’Australie à Melbourne ont été reportés du 8 au 21 février en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de coronavirus. Les tournois de qualifications à Dubaï pour les femmes et à Doha chez les hommes se poursuivent jusqu’à mercredi, après quoi les joueurs qualifiés se rendront en Australie pour effectuer une quarantaine obligatoire de 14 jours.