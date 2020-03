(Londres) Confrontée à une situation inextricable liée à l’épidémie de COVID-19, l’édition 2020 du tournoi de Wimbledon, prévue du 29 juin au 12 juillet, devrait être purement et simplement annulée mercredi.

Frédéric HAPPE

Agence France-Presse

« Ce ne sont pas des rumeurs : ils vont annoncer l’annulation », a assuré lundi le vice-président de la fédération allemande de tennis Dirk Hordorff, ajoutant que l’annonce serait faite mercredi.

« Inévitable »

Un scénario qui semble « inévitable », écrit également la BBC mardi, même si la décision finale revient au All England Lawn Tennis and Croquet Club, organisateur du prestigieux tournoi sur gazon.

Après des consultations intensives avec la fédération anglaise (Lawn Tennis Association), l’ATP et la WTA, l’impasse semble évidente.

Avec une ouverture prévue le 29 juin, l’épreuve anglaise du Grand Chelem ne peut pas attendre davantage avant de prendre une décision. Car les premiers préparatifs dans l’enceinte du All England Club devaient démarrer presque deux mois avant les premiers matchs.

Un consensus fort s’était déjà fait autour du rejet d’un tournoi disputé à huis clos.

Ne reste plus donc que l’éventualité d’un report ou celle, plus radicale, d’une annulation pure et simple pour cette saison.

Mais reporter à quand ? Si la reprise de la saison de tennis reste fixée pour le moment au 8 juin prochain pour les circuits masculin et féminin, cela reste une date très théorique face à une épidémie dont l’évolution reste encore incertaine.

Le report des Jeux olympiques de Tokyo à l’année prochaine a bien offert quelques semaines de battement supplémentaire.

Mais Roland-Garros avait dès avant cela coupé l’herbe sous le pied du plus grand tournoi sur gazon au monde en dégainant le premier pour se reprogrammer du 20 septembre au 4 octobre.

Un geste qui ne passe toujours pas dans le monde du tennis.

« Ce qu’a fait le président Bernard Giudicelli, c’est dégueulasse. Pour le tennis, pour la France », avait lancé Dirk Hordorff.

« Tirer un trait sur 2020 »

Fidèles au légendaire flegme britannique, les organisateurs de Wimbledon se sont bien gardés d’accabler qui que ce soit, mais ils avaient averti dès la semaine dernière qu’un report n’irait « pas sans des risques et des difficultés considérables ».

« Je pense que c’est compliqué pour eux de repousser le tournoi parce qu’ils risquent de se heurter à d’autres tournois encore programmés », a ainsi relevé Jamie Murray qui espérait disputer le tournoi londonien en double avec son frère Andy.

Les particularités du tournoi –le gazon est de loin la plus fragile des surfaces– et les considérations météorologiques ont achevé de rendre la situation inextricable.

« On peut éventuellement jouer Roland-Garros en septembre ou octobre, pas Wimbledon à cause du gazon qui serait trop humide », avait expliqué lundi Dirk Hordorff.

« Il y a d’autres choses comme tout simplement la durée des journées » qui peuvent bloquer pour une épreuve disputée en plein air, a rappelé, de son côté, Jamie Murray, 34 ans.

« Chaque semaine qui passe, on a un peu moins de soleil pour disputer les matchs. Généralement on joue jusqu’à 21 h ou 22 h tous les jours à Wimbledon », a-t-il complété.

Les organisateurs et la fédération avaient aussi fait leurs comptes dès la semaine passée et fait comprendre que, financièrement, le coût d’une annulation semblait supportable dans la mesure où des assurances devraient permettre de rembourser les détenteurs de billets.

La probable annulation de Wimbledon va s’inscrire dans un exercice chaotique. Au point que la Française Amélie Mauresmo, victorieuse à Wimbledon en 2006, a estimé mardi « qu’on va devoir tirer un trait sur la saison 2020 ».