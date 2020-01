PHOTO TREVOR COLLENS, ASSOCIATED PRESS

(Brisbane, Australie) Quelques semaines après avoir guidé l’Espagne à la victoire en finale de la Coupe Davis, Rafael Nadal fait de son mieux pour remettre ça à la Coupe de l’ATP, la plus récente des compétitions internationales par équipes chez les hommes.

John Pye

Associated Press

Nadal, no 1 mondial, a vaincu Pablo Cuevas 6-2, 6-1 à Perth, lundi, pour assurer la victoire à l’Espagne contre l’Uruguay avant la présentation du double. L’Espagne compte désormais deux victoires en deux départs dans le groupe B et affrontera le Japon, invaincu, pour déterminer la première place et la qualification automatique pour les éliminatoires à Sydney.

Roberto Bautista Agut a été tout aussi impitoyable lors du premier match de l’Espagne en disposant de Franco Roncadelli, âgé de 19 ans, 6-1, 6-2.

Nadal a remporté son quatrième titre à la Coupe Davis, la traditionnelle compétition par équipe masculine, en novembre. Il a confié qu’il est toujours à son mieux lorsqu’il joue au sein de l’équipe espagnole.

Les six vainqueurs de groupe et les deux meilleures équipes de deuxième place obtiendront leur laissez-passer pour les quarts de finale.

Novak Djokovic, deuxième joueur mondial, a procuré à la Serbie une chance de remporter une deuxième victoire en prolongeant à 16 sa séquence de matchs sans défaite contre Gaël Monfils avec une victoire de 6-3 et 6-2 à Brisbane. Benoit Paire avait offert l’avance à la France avec une victoire de 6-2, 5-7 (6), 6-4 en simple contre Dusan Lajovic. Le match du groupe A sera désormais décidé lors du double.

À Sydney, l’Autriche a remporté la victoire sur l’Argentine en s’imposant lors des deux matchs en simple. Dominic Thiem, no 4 mondial, a eu raison de Diego Schwartzman 6-3, 7-6 (3) et Dennis Novak a effectué un ralliement après un départ lent pour battre Guido Pella 0-6, 6-4, 6-4.

Les deux pays ont une fiche de 1-1 au classement du groupe E, mené par la Croatie invaincue.

Novak, seulement 101e joueur mondial, a expliqué que quelques suggestions du capitaine autrichien Thomas Muster l’ont aidé à se calmer après la première manche.

« Après la première manche, j’ai fait une pause et consulté Thomas, et j’ai changé un peu mon jeu et j’ai riposté, a précisé Novak. Je pense qu’à la fin, j’ai joué du très bon tennis. »

L’ancien champion des Internationaux des États-Unis Marin Cilic s’est montré trop expérimenté pour Kacper Zuk, 448e joueur mondial, pavant la voie à une victoire de la Croatie face à la Pologne en l’emportant 7-6 (8), 6-4.

Cilic a réussi à convertir une seule de ses 13 balles de bris contre Zuk, qui faisait ses débuts dans un tournoi de ce niveau.

Hubert Hurkacz a défait Borna Coric 6-2, 6-2 pour partager les honneurs des simples, mais le duo croate formé d’Ivan Dodig et de Nikola Mektic a triomphé 6-2, 6-1 en double contre Hurkacz et Lukasz Kubot.

Le double finaliste en Grand Chelem, Kevin Anderson, a mené l’Afrique du Sud à la victoire face au Chili dans le groupe A à Brisbane, gardant son équipe en lice pour les éliminatoires malgré une défaite en lever de rideau contre la Serbie, et le Japon a remporté sa deuxième victoire consécutive en gagnant les deux simples contre la Géorgie à Perth.

Anderson, qui vient de s’absenter six mois en raison de blessure et a offert une forte opposition à Djokovic ce week-end, a surclassé Cristian Garin 6-0, 6-3 après la victoire de Lloyd Harris aux dépens de Nicolas Jarry 6-4, 6-4. Le double sud-africain a complété le balayage.