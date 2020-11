(Paris) Félix Auger-Aliassime a décroché son premier titre en carrière sur le circuit de l’ATP, dimanche, même si ce n’est peut-être pas celui qu’il convoitait.

La Presse Canadienne

Le Québécois âgé de 20 ans et son partenaire de jeu polonais Hubert Hurkacz ont remporté le titre de double masculin au Masters de Paris.

Ils ont défait le Croate Mate Pavic et le Brésilien Bruno Soares 6-7 (3), 7-6 (7) et 10-2 lors d’un match très relevé qui s’est conclu après une heure et 52 minutes de jeu à l’aréna de Paris-Bercy. Le duo victorieux a d’ailleurs dû sauver cinq balles de championnat avant de l’emporter.

C’était la deuxième fois cette saison qu’Auger-Aliassime unissait ses efforts à ceux de Hurkacz, après leur parcours qui s’était arrêté en quarts de finale à Rotterdam en février.

« C’est le meilleur partenaire ! C’est un peu inattendu comme résultat, mais Hubert est un très bon gars. Il a tout donné, il s’est amusé, donc ç’a été très agréable », a déclaré Auger-Aliassime en entretien d’après-match sur les ondes d’ATP Tennis TV.

Auger-Aliassime a présenté une fiche de 0-3 cette saison en finale d’un tournoi de simple, après s’être incliné dans de telles circonstances à Rotterdam, à Marseille et à Cologne, tout récemment. Il s’agissait cependant de sa première finale de double en carrière.

Après la rencontre, Auger-Aliassime a indiqué qu’il terminera sa saison au tournoi de Sofia, en Bulgarie, la semaine prochaine. Il disposera d’ailleurs d’un laissez-passer pour le deuxième tour en simple. Ses compatriotes Denis Shapovalov, le favori du tournoi, et Vasek Pospisil, y sont également inscrits.

D’autre part, l’Allemand Alexander Zverev sera confronté au Russe Daniil Medvedev en finale du simple plus tard aujourd’hui.