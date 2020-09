(Paris) Le Canadien Steven Diez a accédé au dernier tour des qualifications en simple masculin après avoir disposé de l’Américain Christopher Eubanks 6-2, 7-6 (5), mercredi, aux Internationaux de tennis de France.

La Presse Canadienne

Diez, qui pointe au 179e échelon mondial, a commis très peu d’erreurs et misé sur la précision de son service pour venir à bout d’Eubanks, classé 237e.

Le tennisman de Toronto n’a décoché que deux as contre son adversaire, mais il est parvenu à mettre 97 % de ses premières balles en jeu. Il a également évité les doubles fautes, et converti deux de ses cinq balles de bris en route vers la victoire après une heure et 14 minutes de jeu.

Diez affrontera jeudi le favori local, Enzo Couacaud, qui a défait l’Argentin Juan Pablo Ficovich 6-3, 6-3 au deuxième tour des qualifications. Couacaud occupe le 194e rang mondial.

D’autre part, Brayden Schnur, de Pickering, en Ontario, a rendez-vous avec l’Américain Sebastian Korda plus tard aujourd’hui. Schnur pointe au 193e échelon mondial, tandis que Korda occupe le 212e.

Diez et Schnur tentent de rejoindre leurs compatriotes Denis Shapovalov, Milos Raonic, Félix Auger-Aliassime et Vasek Pospisil dans le tableau principal.

Les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard sont aussi inscrites du côté féminin.

La compétition commencera dimanche.