La finale des Internationaux de France de l’an dernier, jouée à guichet fermé entre Rafael Nadal et Roger Federer le 7 juin 2019. Le tournoi de Roland-Garros pourra accueillir jusqu’à 11 500 spectateurs par jour. Il y a normalement 20 000 places disponibles.

(Rome) Rafael Nadal, de retour sur le circuit à l’occasion du Masters 1000 de Rome, s’est montré prudent à l’idée de disputer Roland-Garros en présence de spectateurs, appelant à regarder « comment le virus évolue » dans les prochaines semaines.

Agence France-Presse

Interrogé en conférence de presse sur ses éventuelles inquiétudes sur la présence de spectateurs à Paris alors que le coronavirus continue à se propager, l’Espagnol a indiqué ne pas trop savoir « à quoi va ressembler la situation à Roland-Garros ».

« Regardons comme le virus évolue dans les prochaines semaines. Dans le bon sens, espérons. Il faut être patient et attendre de voir comment la situation s’améliore », a ajouté le N.2 mondial, qui visera sa 13e victoire à Roland-Garros et son 20e titre en Grand Chelem, pour rejoindre Roger Federer.

Le tournoi de Roland-Garros, exceptionnellement reprogrammé à l’automne (27 septembre-11 octobre) en raison de la COVID-19, pourra accueillir jusqu’à 11 500 spectateurs par jour.

Le Masters 1000 de Rome, qui débutait ce lundi, se dispute lui sans public, comme les Internationaux des États-Unis, qui viennent de se terminer.

Également interrogée sur la présence de spectateurs à Roland-Garros, la Roumaine Simona Halep, tête de série N.1 à Rome, s’est dite « à peu près certaine que ce sera très strict ».

« Nous ne pouvons pas être avec les fans, nous ne pouvons pas être avec les gens qui ne sont pas dans la bulle, donc je pense qu’il y aura une séparation. On espère que ce sera sûr et qu’on s’y sentira comme ici, comme dans une bulle », a-t-il ajouté.

À Rome, les joueurs sont testés à leur arrivée et ne peuvent ensuite plus aller ailleurs que dans le stade du Foro Italico et dans leurs hôtels dédiés.