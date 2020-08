(New York) La Canadienne Bianca Andreescu a annoncé jeudi qu’elle se retirait des Internationaux des États-Unis, dans un message publié sur son compte Instagram officiel.

La Presse canadienne

Andreescu, sixième raquette mondiale, est la championne en titre des Internationaux des États-Unis, après sa victoire en deux manches contre l’Américaine Serena Williams en 2019.

« J’ai pris cette décision afin de me concentrer sur mon conditionnement physique pour que je puisse être au sommet de ma forme lors de mon retour au jeu, a-t-elle écrit. Ma victoire aux Internationaux des États-Unis l’an dernier était le fait saillant de ma carrière jusqu’ici, et ça me manquera de ne pas y participer. »

« Cependant, je me suis rendu compte que de nombreux obstacles inattendus, dont la pandémie de COVID-19, avaient compromis ma préparation et m’avaient empêché d’atteindre le niveau de jeu que je voulais avoir. J’ai hâte de bientôt retrouver mes adversaires sur le terrain », a-t-elle conclu.

Cette décision peut surprendre. Un peu plus tôt ce mois-ci, l’Ontarienne était l’une des têtes d’affiche inscrites sur la liste préliminaire des participantes en prévision du tableau du simple féminin. Cette annonce ne s’est toutefois pas concrétisée.

Ce n’est toutefois pas la première fois cette saison qu’elle se retire d’un tournoi de la WTA. En juin, Andreescu avait déclaré forfait pour l’Invitation Credit One Bank.

L’agence Octogon, qui représente les intérêts d’Andreescu, avait expliqué cette décision dans un courriel.

« Après avoir soigneusement consulté son équipe, Bianca a déterminé qu’il était un peu prématuré de disputer ce tournoi hors-concours. Elle va continuer à consacrer ses efforts à l’entraînement chez elle avec son équipe en vue d’un retour complet à la compétition », avait écrit l’agence.

Andreescu n’a pas joué depuis qu’elle s’est blessée au genou tard en octobre 2019, lors des finales de la WTA, disputées en Chine.

L’Ontarienne de 20 ans espérait défendre son titre à Indian Wells en mars, mais a dû déclarer forfait en raison de cette blessure persistante. Le tournoi a finalement été interrompu par la pandémie de COVID-19, seulement quelques jours après le retrait d’Andreescu.

La Montréalaise Leylah Annie Fernandez, 118e au monde, est la seule autre Canadienne inscrite sur la liste préliminaire du simple féminin.

Le tournoi doit se mettre en branle à Flushing Meadows à compter du 31 août.